„România nu este propice rock-ului”

Una dintre trupele constănţene de rock ce au impresionat scena genului din România în acest an este Fortuneteller, o formaţie tânără, alcătuită din Eugen Brodaru – voce, Emilian Burcea – chitară, Adrian Mateescu – clape, Marian Mihăilă – tobe şi Bogdan Avrigeanu – bass. Deşi media de vârstă a membrilor trupei nu depăşeşte 24 ani, toţi componenţii au o experienţă concertistică formată în colaborări muzicale anterioare, iar prestaţia pe care o au pe scenă este una de excepţie, putând să susţină lejer concerte alături, nu doar de trupe consacrate în ţară, ci chiar de pe continent. Pentru că tot mai mulţi ascultători de rock sunt interesaţi de proiectele de viitor ale Fortuneteller, l-am întrebat pe Emilian Burcea la ce trebuie să se aştepte în viitor cei care le îndrăgesc muzica.

Reporter: Când s-a înfiinţat trupa?

Emilian Burcea: Fortuneteller are aproape doi ani de activitate. S-a înfiinţat prin 2004, însă, din păcate, atunci nu am reuşit să facem formulă de live, pentru că nu găsisem destui membri şi nici nu era un mediu propice.

Rep.: Care este stilul pe care îl abordaţi?

Emilian: Este un metal melodic progresiv, cel puţin pe albumul acesta, la următorul s-ar putea să fie şi mai progresiv: riff-uri tăioase, refrene melodioase. Trebuie să prindă la public, asta ne place şi nouă şi asta simţim. Problema este că albumul este compus în mai mulţi ani şi de atunci ni s-au mai schimbat puţin gusturile... Probabil că albumul viitor va avea o tentă diferită. Vrem să facem un proiect care să iasă din mediocritatea asta a trupelor româneşti, sunt foarte multe care se mulţumesc cu sunetul acela românesc, nu caută niciodată să devină mai bune, ajung la un nivel şi stagnează, în loc să aducă ceva nou. Noi vrem altceva, să ne finisăm sunetul, vrem ca fiecare album să fie tot mai elaborat şi chiar ne batem capul pentru asta.

Rep.: Pe unde aţi cântat până acum?

Emilian: Anul acesta am susţinut vreo 30 de concerte. Ne-am propus să facem 30 şi asta am realizat. Am cântat la Deva, Timişoara, Arad, Reşiţa, Galaţi, Braşov, Sibiu, Piatra Neamţ.

Rep.: Ce planuri aveţi pentru anul viitor?

Emilian: Dacă anul acesta am avut 30 de concerte, pentru la anul ne propunem 60.

Rep.: Cine compune piesele?

Emilian: Avem nouă compoziţii proprii, realizate de mine şi de Eugen. La fiecare piesă facem un „brainstorming”. La fiecare piesă eu am refrenul, el are strofa sau invers. Avem nişte versuri mai dificile, mai abstracte, mai SF, în mare parte, se referă la lupta interioară a fiecăruia, dar sunt destul de diversificate. De fapt, este un fel de album conceptual, este o poveste care curge din piesă în piesă, despre un om căruia i se întâmplă ceva ciudat. Trăieşte viaţă după viaţă, iar la fiecare bătrâneţe îşi aminteşte existenţa anterioară. Trăieşte într-un univers care se repetă, iar din această cauză intervin anumite teme mai întunecate în linia lui retrăind mereu anumite evenimente.

Rep.: Ce se poate ştii despre un nou album?

Emilian: Acum ne pregătim să lansăm albumul „Secret of My Life”, pe internet se găsesc toate piesele. Am scos şi un clip, îl puteţi vedea pe youtube şi lucrăm la al doilea care este în procesul de montaj. Vrem să lansăm materialul discografic în curând, am sperat că va fi în această iarnă, dar vrem să îl scoatem la firma noastră, vrem să avem propriul label, însă este mai complicat cu actele. Este complicat cu label-urile în România, nu sunt serioase, nu oferă bani. Cel mai bine este să te descurci pe cont propriu. Deşi am avut anul acesta 30 de concerte, este foarte greu să spargi piaţa la noi, pentru că sunt deja nişte trupe instalate în mentalitatea oamenilor. În orice caz, proiectul acesta este făcut pentru străinătate, vrem să ieşim cu el afară cât mai repede. România nu este propice rock-ului, din păcate.