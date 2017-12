România nu mai are motor de creştere economică!

Coface menţine ratingul României la \"A4 minus\", dar reprezentanţii companiei atrag atenţia asupra deficitului bugetar ridicat de anul trecut, de 5,3%, menţionînd că adîncirea acestuia în 2009 \"ar arunca România într-un con de umbră timp de 3-4 ani\". Ratingul A4 denotă un istoric mediocru al plăţilor, care se poate înrăutăţi din cauza unui mediu economic şi politic ce se deteriorează, iar probabilitatea de neplată este încă admisibilă. \"Economia supraîncălzită a României a resimţit puternic şocul undei de criză, creşterea consumului, în special de creditare, a alimentat adîncirea deficitului de cont curent pînă la cote greu sustenabile, iar scăderea exporturilor ca urmare a recesiunii din ţările UE, reducerea volumului investiţiilor străine directe şi a banilor trimişi de români din afară pun presiuni asupra deficitului de cont curent, ducînd la deprecierea monedei naţionale\", se arată într-un comunicat al Coface. Printre efectele crizei care s-au făcut vizibile în România, reprezentanţii Coface au identificat: scăderea veniturilor la buget cu 20% în luna noiembrie a anului trecut, inflamarea deficitului bugetar cu 2,3% peste nivelul de 3% acceptat prin convenţia de la Maastricht, numărul mare de disponibilizări anunţate pentru prima jumătate a anului 2009 şi situaţia incertă a celor trimişi în şomaj tehnic la sfîrşitul anului trecut. Coface prefigurează o rată a şomajului de 8% în noul an pentru ţara noastră, “cele mai afectate sectoare fiind construcţiile, siderurgia, auto, petrochimia, distribuţia IT şi electrocasnice\". De asemenea, estimarea Coface privind creşterea economică este de 2% pentru 2009, iar pentru inflaţie, de 6,3%. \"O depreciere mai mare a deficitului ar putea duce România într-un con de umbră pentru 3-4 ani şi am ajunge în situaţia Ungariei şi am vedea FMI ca soluţie de ieşire din această situaţie, ceea ce ne va îngropa cîţiva ani\", reiese din comunicatul agenţiei. De altfel, România nu mai are un motor de creştere economică în prezent, susţin analiştii Coface, pentru că cele trei sectoare cu cea mai mare contribuţie la avansul economiei, respectiv construcţiile, consumul şi investiţiile străine, sînt afectate de criza economică internaţională.

Rambursări anticipate de credite către băncile-mamă?

Referindu-se la efectele crizei economice, reprezentantul Coface a arătat că accesul foarte greu la finanţare, creşterea dobînzilor şi majorarea creditelor ca efect al devalorizării leului au condus la o lipsă şi mai acută de lichidităţi la nivelul firmelor. \"Incidenţele la plata cu cec-uri şi bilete la ordin au crescut alarmant, cu aproape 70% ca număr şi s-au dublat ca valoare faţă de începutul anului 2008, iar 90% dintre tranzacţiile comerciale sînt plătite cu o întîrziere medie de 90-120 de zile\", a afirmat Cristian Ionescu, country manager Coface România. Din cele 6.500 de companii asigurate de Coface, 80% au dificultăţi cu plata datoriilor, nivel care ar putea fi extrapolat la nivelul întregii ţări. Accesul aproape zero al companiilor româneşti la obţinerea finanţării este pus de Coface pe seama înstituţiilor de credit din România, care sînt obligate de băncile mamă să oprească liniile de finanţare acordate deja şi chiar să ceară rambursarea anticipată a creditelor. \"Băncile fac probleme firmelor. Avem semnale că se fac abuzuri. Băncile sînt obligate de firmele-mamă să închidă creditele şi să solicite returnări anticipate ale împrumuturilor. Toate băncile cer acest lucru, şi cele americane şi cele turce şi cele austriece\", a spus Ionescu.