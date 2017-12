„România nu mai ia ultima tranşă de la FMI”

România nu va mai lua ultima tranşă din împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional (FMI), dar va lua banii de la Uniunea Europeană, pentru a acoperi deficitul bugetului de stat, a declarat ieri preşedintele Traian Băsescu. El a mai anunţat că noul acord cu FMI se va întinde pe doi ani, începând cu luna aprilie, şi nu va implica finanţare, fiind unul de tip preventiv. Cu alte cuvinte, FMI şi UE vor ţine cinci miliarde euro la dispoziţia României, fără comision. „Este un acord care are obiective pe termen mediu, care lansează o viziune de modernizare a statului şi a serviciilor sale. Aceste lucruri nu se pot face într-un singur an. Ca atare, acordul este pentru doi ani”, a declarat şeful statului. Unul dintre motivele pentru un nou acord este şi riscul regiunii, încă ridicat, a mai precizat Băsescu. „Suntem într-o criză a datoriilor suverane şi nu ştim cum pot evolua alte state. De aceea am stabilit, împreună cu guvernatorul, cu prim-ministrul şi cu ministrul Finanţelor, că această sumă, dacă este ţinută la dispoziţia României pentru o situaţie de criză neprevăzută, este suficientă pentrru a evita un derapaj generat de ce s-ar întâmpla în alte ţări, în UE sau în regiune”, a declarat Traian Băsescu.