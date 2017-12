România nu poate evita recesiunea în primul semestru al acestui an

Oficialii Băncii Naţionale a României (BNR) apreciază că situaţia din România va fi una dificilă în perioada următoare. Purtătorul de cuvînt al guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, apreciază că „România nu are cum să evite recesiunea la sfîrşitul acestui prim semestru al anului 2009”. Acesta a precizat că BNR a avertizat încă de la începutul anului asupra riscului de recesiune. Pe de altă parte, Vasilescu susţine că, „de la începutul anului, inflaţia din România a avut o evoluţie descendentă. Nu cred că pînă la sfîrşitul anului mai poate apărea ceva care să ducă la creştere în minus, dar nici la stagflaţie (n.r. - fenomen economic care se manifestă prin coexistenţa stagnării economiei, inflaţiei şi şomajului), ceea ce ar fi dezastruos şi aproape egal cu o depresiune (n.r. - fază a ciclului economic, posterioară crizei economice, în care producţia se menţine la un nivel scăzut, mărfurile se vînd greu şi la preţuri scăzute, în condiţiile în care rămîne redusă şi puterea de cumpărare a populaţiei). Piaţa valutară nu a făcut greutăţi autorităţilor care răspund de creşterea economică”. La rîndul său, consilierul guvernatorului BNR, Lucian Croitoru, estimează că, în al doilea şi al treilea trimestru din 2009, creşterea economică va fi „seminificativ negativă”. „Dacă Produsul Intern Brut va scădea, din nou, în semestrul doi, atunci firmele vor intensifica ajustările, ceea ce se va reflecta în accelerarea inflaţiei, creşterea şomajului şi reducerea salariului mediu”, a spus Croitoru. El a adăugat că există toate şansele ca inflaţia să scadă sub ţinta de inflaţie stabilită de banca centrală pentru 2010, care a fost stabilită la 3,5%, plus sau minus un punct procentual.