România, obligată să modifice legea pentru stocarea datelor

Comisia Europeană (CE) nu ia poziţie faţă de respingerea de către Curtea Constituţională (CC) a legii de implementare a directivei UE privind stocarea datelor, însă precedente din alte state membre arată că România este obligată să modifice legea şi să aplice dreptul european. „Nu comentăm asupra acestei decizii a CC, este o chestiune internă”, a declarat Michele Cercone, purtător de cuvînt al comisarului pentru justiţie, securitate şi libertăţi cetăţeneşti. Întrebat în legătură cu posibilele consecinţe ale netranspunerii directivei europene privind stocarea datelor în legislaţia românească, Cercone a spus că nu doreşte să speculeze asupra unor “situaţii ipotetice”. Teoretic, CE ar putea demara o procedură de încălcare a Tratatului (infringement), dacă România nu adoptă o lege de implementare a directivei. Legea UE prevede ca furnizorii de internet şi telefonie să stocheze informaţii cu privire la expeditorul şi destinatarul e-mailurilor, precum şi registre ale numerelor de telefon şi duratei apelurilor şi SMS-urilor trimise timp de şase luni, pentru cazul în care ele ar fi necesare în anchete penale sau pentru combaterea terorismului. Majoritatea guvernelor europene şi Parlamentul European aprobaseră măsura, dar Irlanda, susţinută de Slovacia, a contestat-o afirmînd că baza juridică a acesteia ar fi trebuit să fie alta. Irlanda a pierdut, însă, la Curtea Europeană de Justiţie. În trecut, CC din Polonia a respins, de asemenea, legea de implementare a directivei UE privind mandatul european de arestare. Însă guvernul de la Varşovia s-a angajat să modifice legea în termen de 18 luni, ceea ce a şi făcut, CE nefiind nevoită să deschidă o procedură de infringement. Amintim că CC a declarat, joi, neconstituţională Legea nr 298/2008, care implementează directiva europeană privind stocarea datelor telefonice şi de e-mail. CCR a luat în discuţie o excepţie invocată de Comisariatul pentru Societate Civilă în cadrul unui proces intentat companiei de telefonie mobilă Orange. Potrivit comisarului general al organizaţiei, Ioan Prodan, Comisariatul pentru Societatea Civilă a chemat în instanţă compania Orange, cu care are contract pentru prestarea de servicii de telefonie mobilă, pentru ca aceasta să fie obligată să respecte clauzele contractuale ce privesc confidenţialitatea convorbirilor telefonice. În excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Comisariatul arată că Legea 298 nu ar respecta dispoziţiile mai multor articole din Constituţie care reglementează drepturi fundamentale ale omului: articolul 28, privind secretul corespondenţei, articolul 26 privind viaţa intimă familială şi privată, articol 25 privind libera circulaţie şi articolul 30 privind libertatea de exprimare. Procurorul general, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, joi, că speră că un proiect de modificare a legii va fi promovat repede. “Legea privind retenţia datelor, încă de la momentul adoptării, am considerat că ne îngreunează activitatea foarte mult. De aceea am şi propus ministrului de justiţie modificarea acestei legi, încă de la începutul anului, am şi participat la un grup de lucru pentru finalizarea proiectului de modificare. Sper că proiectul de modificare a aceastei legi care a fost declarată neconstituţională va fi promovat cît mai repede”, a declarat Kovesi.