România, pământ islamic

Omar Bakri, un lider religios extremist, a făcut recent o declaraţie care m-a scos din amorţeală. România este o ţintă legitimă pentru terorismul islamic. De două ori: o dată pentru că a trimis trupe în Afganistan, iar a doua oară pentru că a făcut odinioară parte din zonele ocupate de islamişti. Iar aceştia, unde pun o dată piciorul înregistrează urma acestuia ca moştenire pe veci.

Din punct de vedere istoric, mollahul nu prea are dreptate. De-a lungul istoriei lor, ţările române au plătit tribut puterii islamice care le cotropise, dar nu au fost, practic, niciodată sub ocupaţie efectivă, cum au fost ungurii şi bulgarii. Pentru că n-a fost nevoie. Domnitorii noştri s-au dovedit a fi, în general, cei mai buni agenţi fiscali ai ocupanţilor virând la timp şi cu serioase bonusuri banii şi bunurile reclamate. În rarele bătălii pe care le-am purtat împotriva turcilor, am obţinut câteva victorii parţiale, de genul celei de la Călugăreni, cea urmată însă de ocuparea Bucureştiului de către armata lui Sinan Paşa. Relaţia istorică româno-turcă a fost însă una mai paşnică decât au lăsat să se înţeleagă cronicile şi cronicarii, bazându-se mai degrabă pe interese reciproce decât pe forţă.

Dacă s-a putut vorbi despre o „ocupaţie”, aceasta a avut loc în timpul lui Ceauşescu, când zeci de mii de studenţi din ţările arabe au găsit în România condiţii mai bune decât în oricare altă parte pentru a-şi desăvârşi studiile. Acest val a creat o realitate pe care s-a implementat o veritabilă invazie islamistă după Revoluţie, când întreprinzătorii arabi au descoperit că pot face peste noapte averi fabuloase speculând lăcomia şi lipsa de principii a noilor autorităţi, conjugate cu lipsă de experienţă în materie de economie de piaţă. Din 90 şi până prin 95, arabii au dominat principalele sectoare economice şi şi-au consolidat veritabile enclave într-o ţară care i-a primit cu braţele mai deschise decât ar fi fost normal. Nu se poate nega că mulţi dintre ei şi-au întemeiat aici familii, reuşind să devină buni români, dar acest lucru n-a exclus importul de fanatism religios.

Ceauşescu cultivase reprezentanţii lumii arabe în speranţa de a feri ţara de excesele teroriste. Până la un punct a reuşit. Dacă România nu a fost, până în prezent, o ţintă pentru atacurile teroriste, asta nu înseamnă că beneficiem de un tratament preferenţial, ci doar că, pur şi simplu, nu ne-a venit rândul. Mollahul Bakri este primul care o spune clar. Iar avertismentul său trebuie luat în serios!