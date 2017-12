România participă la Salonul Internaţional de Carte de la Torino

România va fi prezentă şi în acest an la Salonul Internaţional de Carte de la Torino, care va avea loc în perioada în perioada 16-20 mai, tema celei de-a XXVI-a ediţii fiind ”La creativita. Dove osano le idee” / ”Creativitatea. Unde îndrăznesc ideile”. Pentru al cincilea an consecutiv, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică (IRCCU) de la Veneţia, cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român, organizează participarea ţării noastre la cea mai importantă manifestare de profil din Italia, cu un stand naţional, cu tema ”LIBROmania al Salone di Torino”. Situat în Pavilionul 3 P10-R09, standul României, cu o suprafaţă de 70 de metri pătraţi, realizat după un concept inspirat de tema principală a ediţiei din acest an a salonului, va cuprinde un spaţiu dedicat vânzării de carte, organizat cu sprijinul Librăriei Humanitas, un spaţiu destinat evenimentelor literare care vor avea loc la standul României, o cabină radio care va găzdui echipa Radio Torino International, unul dintre parteneri media ai participării României la Salonul de Carte şi un punct de informare turistică organizat în parteneriat cu Biroul Naţional de Turism al României în Italia. Pe parcursul celor cinci zile, atât la standul României, cât şi în alte săli din cadrul salonului vor fi organizate manifestări care au scopul de a promova relaţiile bilaterale în domeniile literatură, traduceri şi politici editoriale.

Manifestările organizate de IRCCU de la Veneţia pe parcursul desfăşurării Salonului Internaţional de Carte de la Torino vor reuni peste 30 de invitaţi: scriitori români, românişti, reprezentanţi ai unor edituri italiene, traducători de literatură română în limba italiană, jurnalişti, istorici şi filosofi preocupaţi de cultura română. Cei peste 30 de invitaţi, români şi italieni, la această ediţie a salonului aparţin unor domenii variate, reprezentative pentru profilul manifestării: scriitori, traducători, jurnalişti culturali, editori, critici literari, profesori, românişti. De asemenea, ICR doreşte stimularea interesului specialiştilor, editorilor şi traducătorilor pentru literatura română, contactele directe între scriitorii invitaţi şi publicul larg, precum şi păstrarea legăturii comunităţii româneşti cu valorile culturale ale ţării de origine. Organizarea anuală a prezenţei României la Salonul Internaţional de Carte de la Torino se înscrie în strategia Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia privind promovarea literaturii române în Italia.