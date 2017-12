România, pas important spre calificare

Vineri a debutat, la Bucureşti şi Braşov, turneul final al Campionatului European Under 20 la handbal masculin. Avînd drept obiectiv clasarea între primele cinci echipe ale competiţiei, echipa României a făcut un pas important spre calificarea în fazele superioare. Jucătorii pregătiţi de Otto Heel au trecut, cu 31-27 (la pauză 15-17) de Polonia, una dintre contracandidatele la primele două locuri ale grupei. România a trecut prin momente dificile în partea a doua, cînd Polonia deţinea posesia şi conducea cu 21-18 (min. 40) în superioritate numerică. Jucătorii partidei au fost desemnaţi interul român Ion Stan (8 goluri) şi extrema poloneză Damian Kostrzewa (11 goluri) “Tricolorii mici” întîlnesc, sîmbătă, Franţa, principala favorită a Grupei A, iar duminică vor juca împotriva Sloveniei.

Rezultatele de vineri - Grupa A: România - Polonia 31-27, Slovenia - Franţa 28-29; Grupa B: Suedia - Ungaria 39-34, Spania - Estonia 27-27; Grupa C: Croaţia - Germania 27-26, Serbia - Cehia 27-32; Grupa D: Danemarca - Slovacia 32-28, Rusia - Portugalia 28-31.

Programul din acest weekend - sîmbătă, ora 13.00: Estonia - Suedia (B, Bucureşti), Cehia - Croaţia (C, Braşov); ora 15.00: Ungaria - Spania (B, Bucureşti), Germania - Serbia (C, Braşov); ora 17.00: România - Franţa (A, Bucureşti), Portugalia - Danemarca (D, Braşov); ora 19.00: Polonia - Slovenia (A, Bucureşti), Slovacia - Rusia (D, Braşov); duminică, ora 13.00: Ungaria - Estonia (B, Bucureşti), Germania - Cehia (C, Braşov); ora 15.00: Suedia - Spania (B, Bucureşti), Croaţia - Serbia (C, Braşov); ora 17.00: România - Slovenia (A, Bucureşti), Slovacia - Portugalia (D, Braşov); ora 19.00: Polonia - Franţa (A, Bucureşti), Danemarca - Rusia (D, Braşov).