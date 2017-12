România, pe locul 3 la Trofeul „Carpați” la handbal juniori

Naționala sub 19 ani a Spaniei a câștigat prima ediție a Trofeului „Carpați” la handbal masculin, învingând, duminică, la Călărași, în ultimul meci reprezentativa similară a României, cu scorul de 35-26, la pauză 17-14. A fost ultimul turneu internațional pentru generația '98-99 înainte de trecerea la tineret. România este calificată la CE sub 20 ani din 2018. Noul selecționer, Sandu Iacob, i-a urmărit la lucru pe viitori săi elevi. Fost jucător în Spania, pre;edintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, le-a înmânat trofeul ibericilor.

Rezultatele complete ale competiției: România - Bahrain 27-28, Spania - Austria 30-23, România - Austria 31-28, Spania - Bahrain 34-26, Bahrain - Austria 25-24, România - Spania 26-35. Clasament final: 1. Spania 6p, 2. Bahrain 4p, 3. România 2p, 4. Austria 0p.

Golgheterul turneului a fost Ahmed Jalal (Bahrain), cu 31 goluri. Cel mai bun portar al turneului a fost desemnat Ramirez Santana (Spania), iar cel mai valoros jucător al Trofeului „Carpați” a fost ales Tarrafeta Serrano (Spania).

„A fost un test foarte bun, deoarece am putut vedea la ce nivel ne aflăm în compania unor adversari puternici. Spania este în prima urnă valorică și ne-am putea întâlni la Campionatul European de anul viitor. Bahrain-ul a fost surpriza competiției, au etalat un handbal foarte bun, iar Austria a evoluat cu determinare în toate meciurile. Deși nu am avut rezultatele dorite, per ansamblu au fost meciuri utile de verificare. S-a văzut diferența de mentalitate dintre noi și Spania, dar sperăm să progresăm și să ne luăm revanșa chiar la Europene”, a spus căpitanul tricolorilor, pivotul Daniel Susanu, component al echipei Handbal Club Dobrogea Sud Constanța.

Președintele FRH, Alexandru Dedu, a considerat că Trofeul „Carpați” a fost un test reușit pentru actuala generație, care are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2024: „Spania a câștigat deoarece în acest moment ne este superioară din punct de veder al științei jocului. Sunt capitole la care suntem încă deficitari. Avem un an la dispoziție pentru a pregăti cu această generație Campionatul European de tineret. Cred că suntem undeva pe la jumătatea continentului ca valoare, dar uite că ne-a surprins Bahrain-ul. Este o dovadă că a început să se joace handbal de top în toată lumea și trebuie să conștientizăm rapid acest lucru. Avem câțiva jucători talentați cu potențial, dar în mod realist ei ar putea face din naționala de seniori abia în următorul ciclu olimpic”.

