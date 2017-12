România, pe locul 5 în topul ţărilor emitente de spam

România a urcat, în cel de-al treilea trimestru al acestui an, pe locul cinci la nivel mondial în topul ţărilor emitente de spam, după ce, în trimestrul al doilea, se situa pe locul opt, conform celui mai nou raport trimestrial al Laboratoarelor Panda, dat publicităţii ieri. Laboratorul anti-malware al Panda Security a publicat raportul trimestrial privind activitatea atacurilor informatice la nivel mondial, în care se arată că 95% din toate email-urile aflate în circulaţie au fost spam, iar 55% din spamul la nivel mondial provine din doar 10 ţări. “95% din mesajele email aflate în cirulaţie sunt catalogate ca spam. Multe din aceste mesaje sunt trimise de botneti (acele calculatoare controlate de hackeri), bineînţeles, fără ştirea utilizatorilor acestor calculatoare”, se arată în raportul Panda Security. Documentul mai arată că în topul tehnicilor de malware distribuite în trimestrul III din 2010 se numără clickjacking, blackhat SEO şi atacuri 0-day, iar Smartphone-urile cu Android sunt vizate de hackeri, datorită popularităţii lor în creştere. “Infectarea prin e-mail, în mod tradiţional cel mai mai popular mod pentru răspândirea malware, a scăzut în favoarea unor metode mai moderne privind utilizarea reţelelor sociale cum ar fi atacurile clickjacking folosind butonul “Like” din Facebook, pagini Web false poziţionate în topul afişărilor motoarelor de căutare (BlackHat SEO), exploatarea vulnerabilităţilor zero-day. În plus, sistemul de operare pentru smartphone-uri, Google Android a intrat în rândul ţintelor principale. Recent, au apărut şi alte ameninţări care urmăresc în special creşterea valorii facturilor de telefonie sau afectează funcţia de geolocalizare a terminalelor mobile, arată raportul Panda Security. “Folosind o metodă cunoscută sub numele de “clickjacking”, hackerii folosesc butonul “Like” din Facebook pentru a direcţiona utilizatori către alte site-uri, pagini Web false au fost poziţionate în topul rezultatelor afişate de diverse motoare de căutare folosind tehnici de Blackhat SEO (“Search Engine Optimization”) şi vulnerabilităţile “zero-day” au fost frecvent exploatate\", se mai arată în raport.