România, pe locul doi în lume după numărul de retaileri nou intraţi pe piaţă

România ocupă locul al doilea din 69 de ţări într-un clasament mondial realizat de compania de consultanţă imobiliară CB Richard Ellis în funcţie de numărul retailerilor internaţionali de top care au intrat în 2009 pe piaţa de profil, anul trecut marcând deschiderea a trei noi centre comerciale. \"Emiratele Arabe Unite au fost cea mai populară destinaţie pentru retaileri, atrăgând 21 de noi deschideri. România şi Kuwait sunt de asemenea destinaţii populare atrăgând fiecare câte nouă noi retaileri. România a fost martora deschiderii a trei noi mall-uri în 2009, care s-au adăugat ofertei deja existente de pe piaţa de retail\", se arată în raportul \"How Global is the Business of Retail?\". În 2008, România s-a aflat pe poziţia 7 din 67 de ţări. Ca şi anul anterior, 2009 a fost unul dintre cei mai activi ani în ceea ce priveşte intrarea unor branduri internaţionale în România, care a devansat astfel ţări din zona central şi est europeană, precum Rusia, Ucraina, Bulgaria, Cehia, Slovacia şi Polonia. De asemenea, studiul CB Richard Ellis plasează Bucureştiul pe locul 18 din 150 de oraşe în funcţie de numărul retailerilor nou intraţi pe piaţă anul trecut. După prezenţa brandurilor internaţionale de retail, România se plasează pe locul 31, în urcare cu două poziţii faţă de 2008, cu un procent de 28% din totalul firmelor, în timp ce în Bucureşti sunt prezenţi 25% din retaileri, propulsându-l patru poziţii, până pe 76 din cele 150 de pieţe analizate. Clasamentul pe ţări este condus de Marea Britanie, cu o prezenţă de 58% a retailerilor internaţionali de top, Emiratele Arabe Unite (54% ) şi SUA (51%). Oraşul cel mai bine reprezentat din punct de vedere al firmelor de retail active este Londra - 56%, fiind urmat de Dubai - 55% şi Paris - 46%. Top trei oraşe este similar cu cel din ediţia de anul trecut a raportului. Studiul a avut în vedere 294 dintre retailerii internaţionali de top din 69 de ţări.