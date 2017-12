România, penalizată cu 200.000 de euro pe zi în cazul depozitării deşeurilor!?

Comisarul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, Silvian Ionescu, a avertizat, ieri, asupra pericolului ca România să fie penalizată de UE cu 200.000 de euro pe zi pentru nerespectarea programelor de conformare în ceea ce priveşte înfiinţarea unor rampe municipale de depozitare a deşeurilor. “Este un mare pericol pentru România. Urmează să vină la scadenţă în cursul anului 2009 majoritatea termenelor de conformare la depozitele municipale ecologice de deşeuri”, a declarat Ionescu. Acesta a precizat că termenele sînt cuprinse în anexa nr. 22 a Tratatului de aderare, privind mediul, şi sînt aprobate de Parlamentul României, de parlamentele naţionale ale celor 27 de state membre UE şi de Parlamentul European. “Nimeni nu poate schimba o virgulă din anexă şi este evident că vom fi păsuiţi, probabil, cîteva luni, de UE, după termenul de conformare, dar la un moment dat în cursul acestui an vor veni întrebările de la Comisie privind stadiul realizării depozitelor. Penalităţile României pot fi de 200.000 de euro pe zi numai în acest domeniu, dacă situaţia rămîne neschimbată. Lamentarea primarilor şi consilierilor locali şi judeţeni nu serveşte la nimic”, a spus şeful Gărzii Naţionale de Mediu. El a arătat că master-planurile privind depozitele municipale de deşeuri au fost trimise la judeţe, iar mingea se află în terenul judeţelor. “Planurile de conformare diferă de la judeţ la judeţ şi sînt în jurul datei de 15 iunie, 30 iunie sau 15 iulie, şi doar cîteva sînt în 2010”, a mai spus Ionescu. La Constanţa, comisarul şef al Gărzii de Mediu, Vasile Petro, a asigurat că nu există nicio problemă în această privinţă. România nu a fost forţată, ci a fost cea care a ales metoda ecologică de depozitare a deşeurilor. “România a optat pentru 96 de deşeuri ecologice municipale şi s-au stabilit opt incineratoare de cîte 10.000 de tone. Şi aici va avea Garda de Mediu destul de muncă, pentru că incineratoarele sînt pe hîrtie, iar mare parte dintre ele funcţionează doar cu cîte o celulă de 1.500 de tone, în loc de 10.000 de tone. Investiţiile au fost uitate şi ne trezim în situaţia cetăţenilor care locuiesc lîngă Protan unde miroase pestilenţial, iar societatea respectivă nu şi-a făcut, la termen, investiţia”, a explicat Silvian Ionescu. Potrivit acestuia, dintre cele 96 de depozite municipale ecologice preconizate, doar 12 sînt conforme la ora actuală. “Am îndoială asupra altor 12 dintre ele că se vor conforma chiar cu indulgenţa Comisiei Europene. Restul sînt în stadii foarte avansate”, a precizat şeful Gărzii Naţionale de Mediu.

Noi proceduri publice de inspecţie şi control

Garda Naţională de Mediu va avea noi proceduri publice de inspecţie şi control, pe lîngă cele existente deja, astfel încît să existe metode de verificare unitare, care să fie respectate atît de firma controlată, cît şi de controlorul de la Garda de Mediu. “Ne gîndim ca, pentru o cît mai mare transparenţă a instituţiei, pe lîngă metodologia generală de inspecţie şi control, să scoatem proceduri publice de inspecţie şi control pe fiecare domeniu în parte, pentru ca cel controlat să vorbească aceeaşi limbă, să ştie acelaşi lucru pe care îl ştie cel care-l controlează. Aşa este civilizat şi normal”, a mai declarat comisarul şef al Gărzii Naţionale de Mediu. El a explicat că, de exemplu, la inspecţia şi controlul de conformare al unei instalaţii IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) industriale că există cîteva tipuri de instalaţii care au emisii de gaze, de metale grele, iar pentru fiecare astfel de instalaţie va fi constituit un anumit mod de inspecţie şi control. “Vom construi un anumit mod de inspecţie şi control la vedere pentru toată lumea, afişat pe site-urile Ministerului Mediului, Gărzii de Mediu şi comisariatelor regionale de mediu, astfel încît cel controlat să ştie exact cum va fi controlat şi care sînt temele de control”, a afirmat şeful Gărzii Naţionale de Mediu. Acesta a subliniat că în materie de inspecţie şi control, România este cu mult înaintea unor ţări din UE. Ionescu a menţionat că beneficiază de cooperarea ministrului Mediului, Nicoale Nemirschi, în a emite actele normative cît se poate de repede.

Fosta conducere a Gărzii de Mediu, acuzată că nu a folosit 1,2 milioane de euro pentru programe

În altă ordine de idei, comisarul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, Silvian Ionescu, a acuzat fosta conducere a instituţiei că nu a folosit 1,2 milioane de euro pentru derularea unor programe de perfecţionare a angajaţilor. Ionescu a declarat că unul dintre obiectivele cu care a venit la conducerea Gărzii Naţionale de Mediu vizează perfecţionarea continuă şi profesionalizarea muncii de inspecţie şi control, sperînd să reia activitatea începută în primul său mandat. “Ultimele cursuri de perfecţionare ale comisarilor de mediu s-au făcut în urmă cu doi ani şi jumătate. De atunci şi pînă acum nu a mai existat niciun curs profesional. Este straniu, pentru că în mai 2007 am lăsat aduşi în ţară de la Comisia Europeană 1,2 milioane de euro, bani pentru două programe de twinning cu organismele similare din statele membre UE. Am lăsat banii deja bugetaţi, dar banii nu au fost niciodată folosiţi”, a spus şeful Gărzii Naţionale de Mediu. Acesta a adăugat că abia în data de 11 martie va avea loc o întîlnire “de pornire” pentru aceste două proiecte de perfecţionare a comisarilor de mediu. “Nu am înţeles de ce cineva şi-a putut permite să nu folosească banii în interes public, erau bani de la Comisia Europeană pentru ca munca de inspecţie şi control să fie perfecţionată”, a spus Silvian Ionescu. Unul dintre aceste proiecte de twinning se va derula la Cluj-Napoca, la el urmînd să participe specialişti din Italia pe probleme de mediu. Ionescu a arătat că la Garda Naţională de Mediu au fost înregistrate citaţii de la DNA pentru angajaţi ai instituţiei, pentru activitatea din ultimii doi ani. “Sînt destule citaţii de la DNA către persoane fizice din Garda de Mediu pentru ce s-a întîmplat în ultimii doi ani. Necheltuirea acestei sume de 1,2 milioane de euro este imoralitate. Banii au rămas nefolosiţi, iar responsabilitatea aparţine celor doi şefi ai instituţiei. Niciunul dintre ei nu a luat măsuri de folosire a acestor bani în interesul colegilor noştri”, a conchis Ionescu.