România pierde Nabucco West

Compania austriacă OMV a anunţat, ieri, că a fost informată de consorţiul condus de britanicii de la BP, care exploatează zăcământul de gaze azer Shah Deniz II, că gazoductul Nabucco West a pierdut competiţia pentru transportul gazelor către Europa. „OMV acceptă decizia consorţiului, dar este de opinie că oferta sa, care a fost depusă de Nabucco Gas Pipeline International Gmbh, îndeplinea toate criteriile de selecţie şi era foarte competitivă“, se arată în comunicatul OMV. Nabucco, proiect în care este implicată România, alături de Bulgaria, Turcia, Ungaria şi Austria, a pierdut în faţa Trans-Adriatic Pipeline, un proiect greco-italian. Ambele proiecte făceau parte din Coridorul Sudic de transport al gazelor din zona caspică spre UE, cu scopul de a reduce dependenţa faţă de gazele ruseşti. „Decizia nu influenţează strategia OMV. OMV intenţionează să asigure şi să diversifice livrările de gaz către Europa şi va propune alternative pentru a suplimenta rutele de transport existente“, mai arată comunicatul. România pierde astfel oportunitatea perceperii unor taxe de tranzit, de a crea locuri de muncă de pe urma unei conducte ce ar fi străbătut 475 de km prin judeţele Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş şi Arad. Bucureştiul rămâne însă cu proiectul AGRI, de transport al gazelor lichefiate azere către Constanţa şi apoi, sub formă regazeificată, către consumatorii interni şi către Vest. Conducta Trans-Adriatică (TAP), câştigatoarea competiţiei, proiect norvegiano-elveţiano-german, porneşte din Grecia şi presupune transportul a 10 miliarde metri cubi de gaz caspic pe an de-a lungul unui traseu de 800 km, cu începere de la Komotini, în apropiere de graniţa greco-turcă, trecând prin Grecia şi Albania şi terminându-se la San Foca în Italia. La proiect participă Axpo din Elveţia (42,5%), Statoil din Norvegia (42,5%) şi E.ONRuhrgas din Germania (15%). Nabucco Vest, proiect început în 2002, este varianta redusă a proiectului Nabucco atât în ceea ce priveşte lungimea, cât şi capacitatea: 10 miliarde metri cubi pe an (Mmca) faţă de cei 31 Mmca propuşi anterior, ce urmează a acoperi 1.329 de km de la graniţa turco-bulgară până în Baumgarten, Austria. Acţionarii Nabucco sunt: OMV (Austria), FGSZ (Ungaria), Transgaz (România), Bulgarian Energy Holding (Bulgaria) şi Botas (Turcia).