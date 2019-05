România, pradă a monopolurilor

07:25:15 / 11 Mai 2019

distrugerea romaniei cauza exodului masiv

tot acest jaf ce este f bine organizat se petrece sub privirile atente ale serviciilor romanesti.Romania e colonizata cu precizie chirurgicala,nimic nu e intamplator,...cu o disciplina militara,....oare unde sunt serviciile romanesti,...sau ele sunt inrolate in aceasta actiune? Presa canadiana anunta astazi inceperea anchetei companiei Bombardier pt acte grave de coruptie pe teritoriul altor tari.Se dadeau comisioane de zeci de milioane de dolari pt obtinerea de contracte.Prin aceeasi procedura Romania ,producatoare de vagoane,a preferat sa inchida propriile fabrici trimitind oamenii in somaj,obligandu-i apoi sa emigreze,facand contracte cu Bombardier,aceasta in 2011-2013 ,..oare cine era la butoane atunci? Zeci de mii de locuri de munca distruse,oameni ce si-au luat lumea in cap ,nu pt a se imbogati,ci pt a avea un loc de munca,...toate acestea sub privirile vigilente ale serviciilor.Acesta e doar un mic exemplu de ce se intamla in Romania tradata tocmai de cei ce sunt platiti sa vegheze la interesele Romaniei.