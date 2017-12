România, prea imprevizibilă pentru investitorii americani

Mai multe companii au renunţat să investească în România din cauza corupţiei, imprevizibilităţii procesului de decizie şi nivelului redus de transparenţă, a declarat ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein. El a arătat că, pe de altă parte, odată cu încheierea crizei şi stabilizarea leului, câteva companii majore au făcut investiţii importante în România. Ford, spre exemplu, a investit un miliard de dolari la Craiova şi continuă să mărească producţia de maşini. „În 20 de ani, cât am reprezentat companiile americane, am învăţat că nu le pasă aşa de mult care sunt politicile fiscale; vor doar să ştie ce va fi exact, ca să se poată organiza. Dar, în condiţiile în care politicile se schimbă odată cu miniştrii, atragerea investiţiilor are de suferit”, a spus Gitenstein. În opinia sa, cea mai mare ameninţare economică pentru România nu este internă, ci externă: „Pieţele dumneavoastră de export sunt în Europa, iar Europa este încă, dacă nu în recesiune, cel puţin la limită”.