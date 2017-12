România, prezentă la Salonul Mondial de Turism de la Paris

Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) este prezentă, în perioada 20 - 23 martie, la cea de-a 39-a ediţie a Salonului Mondial de Turism de la Paris, cel mai important târg internaţional de profil din Franţa. Adresat publicului larg în principal, manifestarea reprezintă platforma naţională care permite accesul la ansamblul pieţei turistice franceze, din punct de vedere al zonelor de provenienţă şi al categoriilor sociale ale vizitatorilor. „Pe parcursul celor patru zile, evenimentul reuneşte specialişti din domeniul turismului mondial, reprezentând organisme naţionale, regionale şi locale de turism, asociaţii profesionale, tour-operatori şi agenţii de turism, companii aeriene, firme de închirieri auto, societăţi de transport feroviar sau naval, lanţuri hoteliere, campinguri şi alte structuri de cazare, parcuri de distracţii“, se arată într-un comunicat de vineri al ANT. Autoritatea participă la acest târg cu un stand de 50 de metri pătraţi, în formă de insulă, poziţionat central, ceea ce asigură accesul din toate direcţiile. Standul României poate fi identificat uşor datorită unui logo sub formă de pătrat şi iluminat de opt reflectoare. Artizanatul prezent la stand asigură originalitatea acestuia. Alături de Biroul de Promovare şi Informare Turistică de la Paris al ANT, la standul României participă 11 societăţi - agenţii de turism, tour-operatori, hoteluri, companii aeriene. An de an, circa 100.000 de vizitatori sunt atraşi de ofertele turistice prezentate în cadrul salonului, perioada de desfăşurare, luna martie, reprezentând perioada în care cea mai mare parte a francezilor îşi pregătesc şi îşi rezervă concediul. Vizitatorii sunt, conform ANT, în căutarea de unor noi destinaţii pentru petrecerea vacanţelor (55%) sau a unor informaţii privind o destinaţie deja stabilită (52%).