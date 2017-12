România, prima ţară din Europa în ce priveşte telemedicina

11:06:52 / 18 Iulie 2014

Bine ca suntem si noi in fata la ceva ;dar cum poti sa te lauzi cu asa ceva, cand inca ai in tara localitati fara apa curenta si canalizare,un procent insemnat de analfabeti,abandon scolar ridicat,paduchi si raie la fiecare inceput de an scolar, etc.?oare asta ne trebuia noua?Eu m-as multumi cu faptul ca salvarea ajunge repede si nu in 2-4 ore ca atunci cand eram student,cu dotarile exstente(in 1980 ct -ul de la Fundeni era singurul din tara si a costat 1 milion de dolari:acum tomografe, rmn-uri,ecografe se gasesc pe toate drumurile).Putini inteleg si din nefericire, nu sunt factori de decizie, ca pana si cea mai sofisticata tehologie are nevoie de oameni (bine sau mai putin bine pregatiti,de preferat prima varianta).Nu de putine ori ma confrunt cu pacienti care si-au facut fara indicatie diverse investigatii si apoi nu stiu ce sa mai faca cu rezultatele.Investitia trebuie facuta mai intai in oameni si apoi in tehnologie,altfel ramanem doar cu tehnica si cu clasamentul