România primeşte 9 milioane euro de la UE pentru conservarea naturii!

În 2008, România va primi fonduri europene de peste 9 milioane euro prin Life+, noul instrument financiar pentru mediu al UE, pentru proiecte ce ţin de aplicarea legislaţiei şi a practicilor comunitare privind natura şi biodiversitatea. „Alocarea totală pentru 2008 a Comisiei Europene (CE) este de 207,5 milioane euro, din care jumătate va fi orientată pentru măsuri privind conservarea naturii şi biodiversitatea. Pentru România, alocarea financiară orientativă este de 9.033.381 euro”, a declarat, consilierul din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), Nicoleta Dobre. Propunerile de proiecte se depun la MMDD pînă în 21 noiembrie 2008, termenul final stabilit de CE. Pot beneficia de finanţare prin LIFE+, atît instituţii publice, cît şi private. Vor fi alocate fonduri comunitare pentru dezvoltarea şi întreţinerea bazelor de date care permit accesul publicului la informaţiile despre mediu, monitorizarea mediului, inclusiv a pădurilor, participarea la initiaţive de prevenire a incendiilor forestiere, gestionarea siturilor şi a speciilor, elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de acţiune privind conservarea speciilor şi a habitatelor. Pentru perioada 2007-2013, bugetul alocat de CE prin acest instrument financiar este de 2,143 miliarde euro, sesiunile pentru propunerile de proiecte fiind organizate în fiecare an de CE. Anul trecut, România a primit o sumă de aproximativ 8 milioane euro, iar cofinanţarea MMDD reprezintă circa 50% din costurile eligibile ale fiecărui proiect care va fi aprobat de CE. „Cel mai tîrziu pînă la sfîrşitul lunii, vor fi cunoscute proiectele care au fost acceptate de Comisie şi atunci se va stabili şi cofinanţarea noastră”, a mai spus consilierul MMDD, care a mai precizat că rata contribuţiei este de maximum 50% din costurile eligibile şi că, în 2007, au fost depuse proiecte pentru toate cele trei componente ale Life+: Life+ Natură şi biodiversitate (are ca obiective să aplice politica şi legislaţia comunitară privind natura şi biodiversitatea, la nivel local şi regional, să susţină dezvoltarea ulterioară a reţelei Natura 2000, cuprinzînd habitatele şi speciile din zona de coastă şi marină, să monitorizeze şi să evalueze factorii cu impact negativ asupra naturii şi a biodiversităţii), Life+ Politică şi guvernare în materie de mediu (urmăreşte să consolideze baza de cunoştinţe pentru dezvoltarea, evaluarea preliminară, monitorizarea şi evaluarea finală a politicii şi legislatiei specifice) şi Life+ Informare şi comunicare (care are drept ţintă să informeze populaţia cu privire la aspectele de mediu, inclusiv în cazul prevenirii incendiilor forestiere).