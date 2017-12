România, prin obiectivul unui fotograf american

PASIONAT DE FOTOGRAFIE DE MIC Avem o ţară frumoasă. Şi nu o spunem noi, românii, ci străinii veniţi în România. Americanul Scott Eastman a realizat 40.000 de fotografii într-un an pentru a arăta România reală „în afară”, cu instantanee înfăţişând copii în şcoli, nunţi, botezuri, înmormântări, oameni lucrând din greu în fabrici sau pe câmp, pe care le-a expus la Washington, Stockholm şi Luxemburg. A venit, a văzut, a fotografiat, s-a îndrăgostit şi a rămas - aşa ar putea fi rezumată povestea fotografului american Scott Eastman, care a ajuns în România pentru prima dată în 2005 şi şi-a făcut un scop din a arăta lumii, prin fotografiile sale, că, pretutindeni, oamenii sunt la fel. În vârstă de 44 de ani, Scott Eastman s-a născut în Oregon, un stat american care are aproape aceeaşi dimensiune ca România, având însă doar patru milioane de locuitori. Fotografia a fost pasiunea sa încă de mic, el începând să o înveţe din clasa a patra: „Am primit un aparat la care totul se făcea manual. Am fost învăţat de tatăl meu. El nu ştie fotografie, dar este profesor. Mi-a dat un aparat vechi şi un carneţel şi a zis: „Ia notiţe”. De fiecare dată când faci o fotografie, scrie ce ai făcut şi după ce vezi fotografia, dacă iese rău, ştii ce ai făcut greşit”. Acesta a fost învăţământul său. Aşa am învăţat fotografie”.

ROMÂNIA, „ÎN AFARĂ” În anul 2005, un prieten al său care mai fotografiase în România i-a propus să-l ajute la un proiect. „Prima dată am ajuns în România la invitaţia ambasadorului român din Suedia. Un prieten al meu care locuia în Suedia, fiind căsătorit acolo, a avut de realizat fotografii în România şi a cerut o scrisoare de recomandare, pentru că nu vorbea româneşte. O fotografie realizată în Sibiu şi una la Cristian (localitate aflată la zece kilometri de municipiul Sibiu - n.r.) au fost publicate în „National Geographic Traveller“, iar ambasadorul a fost foarte fericit văzând revista şi i-a propus să realizeze mai multe fotografii pentru o expoziţie despre România. Prietenul meu a fost de acord, însă i-a spus că proiectul este prea mare pentru o singură persoană, aşa că am fost şi eu invitat”, spune fotograful american. Cei doi americani au venit în România în încercarea de a vedea cum trăieşte românul de rând şi de a surprinde aspecte inedite ale vieţii din această ţară. „Am venit de mai multe ori pentru a fotografia şi am încercat să mergem în locuri diferite. Ideea era de a arăta viaţa zilnică din România, viaţa omului obişnuit - nu cel mai bogat, nici cel mai sărac, ci exact cum este viaţa aici, în general. Am fotografiat mai mult la ţară decât la oraş, pentru că viaţa la ţară este mai interesantă pentru noi decât cea de la oraş. Clădiri mari, moderne, de sticlă, am mai văzut. Viaţa la ţară este mai interesantă, fie pentru că noi nu avem aşa ceva, fie pentru că, şi dacă am avut, am pierdut-o”, rezumă Scott ideea principală a proiectului. A vizitat judeţele Timiş, Arad, Sibiu, Neamţ, Mureş, Maramureş, dar şi o parte din Moldova şi Bucureşti. Într-un an, el a realizat 40.000 de fotografii care au fost expuse în Muzeul „Maryhill“ din Washington, instituţie printre ai cărei membri fondatori se află şi Regina Maria a României. Fotografiile au fost incluse apoi în colecţiile permanente ale acestei instituţii de artă.

De asemenea, fotografiile realizate în România au fost expuse la Stockholm şi fac parte din colecţia permanentă a Centrului Cultural Român din localitate, dar şi la Luxembourg, în Neumunster Abbey, clădire în care România a semnat, în 2005, Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Întreaga viaţă a lui Scott este acum în România. Stabilit la Sibiu, el predă aici antropologie la Catedra de Studii Americane a Universităţii „Lucian Blaga”, dar este implicat şi în mai multe proiecte cu fonduri europene derulate de diferite organizaţii şi instituţii din judeţ.