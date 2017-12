România, prin ochii unui străin

Un francez care a călătorit în România a vorbit despre frumuseţile care l-au impresionat, într-un videoclip emoţionant, numit ”Roumanie - La pierre en or / România - piatră de aur”. ”Trebuie să ştii să priveşti de aproape comorile pe care le păstrează sub ochii noştri”, îşi mărturiseşte impresiile de călătorie din România francezul. ”Când vii pentru prima dată în România, se spune că trebuie să iei o piatră în gură. Pentru a-i gusta pământul, pentru a-i simţi parfumurile sălbatice”, îşi începe mărturia bărbatul. ”Se spune că trebuie să ştii să priveşti de aproape comorile pe care le păstrează sub ochii noştri, în pădurile sale umede de brad şi de stejar bătrân, în întinderea lanurilor de porumb, de orz, de grâu şi de paie uscate. Se spune că nu trebuie decât să te apleci şi să culegi. Se spune că aici există pomi cu fructe magice, ca acele livezi cu prune sălbatice al căror elixir îi face pe oameni fericiţi. Se poate auzi de departe ecoul legendelor şi al poveştilor fantastice, poveşti care te fac să visezi. Se mai spune că dacă mergi departe, în inima Transilvaniei, în locuri somptuoase, poţi întâlni copaci vorbitori şi flori fermecate. Poţi vedea urşi sălbatici şi animale fantastice. Se spune că dacă vom căuta suficient de sus, pe drumul creaturilor ciudate şi în pas cu vampirii, vom putea găsi o comoară pierdută. Dar locurile frumoase nu-şi arată toate ascunzişurile, iar pietrele bătrâne nu-şi spun toată povestea. Există în România o grădină imensă. Ea ascunde o comoară. Când vii în România, ţi se spune să iei o piatră în gură. Acum ştiu de ce. Piatra este din aur”, este comentariul francezului.

CĂLĂTORII ROMANTICE Un alt îndemn inedit vine din partea unei agenţii de turism daneze, care recomandă cuplurilor să meargă mai des în oraşe romantice, precum Paris, pentru a creşte natalitatea în ţară. Videoclipul publicitar se numeşte ”Faceţi-o pentru Danemarca!”. Într-un clip de două minute în care se succed imagini cu spaţii de joacă goale şi feţe de bătrâni singuratici, secţia daneză a grupului Thomas Cook regretă că rata natalităţii în Danemarca este cea mai scăzută din ultimii 27 de ani. ”Mai puţini danezi înseamnă mai puţini oameni care să vină în ajutorul populaţiei îmbătrânite şi, în mod fatal, mai puţini clienţi pentru noi”, arată agenţia.

În videoclip, o Scandinavie întunecată şi deprimantă apare în contrast cu Oraşul Luminilor, unde o pereche de tineri stă la un pahar în faţa Turnului Eiffel sau face câţiva paşi de dans în faţa cabaretului Moulin Rouge. ”Faceţi cunoştinţă cu Emma. Este daneză, dar, chiar dacă s-a născut şi a crescut în Danemarca, a fost concepută la Paris. Chiar aici, în această cameră de hotel”, insistă comentariul. Clipul publicitar nu se opreşte la jumătatea drumului, ci afirmă că danezii au de 46 de ori mai multe raporturi sexuale când sunt în concediu, ceea ce explică de ce 10% din populaţia ţării s-a născut în aceste împrejurări. ”Vă recomandăm concedii şi vacanţe într-un oraş romantic pentru salvarea viitorului Danemarcei”, spune grupul în clipul publicitar amuzant.

În 2012, rata natalităţii în Danemarca a scăzut cu 17% faţă de începutul anilor 2000, la 19,4 naşteri la 1.000 de locuitori, cea mai scăzută din Europa de nord. Videoclipul depăşise joi pragul de 380.000 de vizionări, la mai puţin de o zi de la lansarea lui pe YouTube.