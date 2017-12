România prinde valul revenirii imobiliarelor

Volumul tranzacţiilor imobiliare din România va creşte uşor în acest an, în special pe segmentul de birouri, iar la nivel european, principalele oraşe din Germania, alături de Dublin şi Londra, sunt cele mai atractive pieţe pentru investitori, potrivit PwC. În topul primelor zece oraşe pentru investiţii imobiliare în acest an se plasează, în ordine, München, Dublin, Hamburg, Berlin, Londra, Zurich, Istanbul, Copenhaga, Stockholm şi Frankfurt, potrivit raportului „Emerging Trends in Real Estate Europe 2014“. „În ceea ce priveşte piaţa imobiliară din România, ne aşteptăm la o uşoară creştere a tranzacţiilor, îndeosebi pe segmentul de birouri, şi la o activitate de achiziţie mult mai mică pe segmentele de retail, industrial şi rezidenţial“, spune oficialul Pricewaterhouse Coopers România, Francesca Postolache. Datele companiei de consultanţă imobiliară arată că, în 2013, volumul tranzacţiilor imobiliare din România a depăşit 300 milioane euro. „Investitorii imobiliari se orientează spre pieţele aflate în redresare economică, capitalele regionale şi proprietăţile de clasă secundară, pe măsură ce competiţia pentru activele imobiliare europene de clasă A se intensifică“, notează cei de la PwC. Raportul mai arată că jucătorii devin din ce în ce mai confortabili cu asumarea unor riscuri sporite, în căutare de câştiguri atrăgătoare. Unul dintre oraşele care beneficiază cel mai mult de pe urma acestei tendinţe este Dublin, care a urcat spectaculos în topul destinaţiilor de investiţii, de pe locul 20 în raportul anului anterior pe locul 2 în 2014.