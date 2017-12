România, printre ţările cu cea mai mică rată de angajare a specialiştilor

Aproape 40% din firme căută specialişti şi manageri, România numărîndu-se printre statele din estul Europei cu cea mai scăzută rată de angajare pe acest segment, relevă un studiu realizat de firma britanică de recrutare Antal International. Dintre statele din estul Europei care au participat la studiu, România este una din ţările cu cel mai scăzut nivel de angajare de specialişti şi pe segmentul managerial. Rezultatele obţinute de la reprezentanţii birourilor din România sugerează că la începutul acestui an a existat o cerere foarte mare pentru specialişti. Studiul arată că, în următorul trimestru, această tendinţă va continua, în timp ce nivelul de renunţare la staff se va reduce dramatic. 37% dintre firme au declarat că sînt în căutarea unor manageri şi specialişti, dar în acelaşi timp, 45% dintre aceştia permit profesioniştilor să părăsească compania. Studiul Antal relevă că 18% dintre companii se aşteaptă să facă angajări în următoarele trei luni, în timp ce 5% au susţinut că vor renunţa la personalul managerial şi specialişti în următorul trimestru. Polonia are în acest moment cea mai mare rată dintre ţările care au participat la studiu, 90% dintre companii declarînd că doresc să aducă manageri. Atît angajatorii din Ungaria, cît şi cei din Bulgaria au un nivel ridicat al recrutărilor forţei de muncă, 74%, şi respectiv 89%, dar, în acelaşi timp, nivelul celor concediaţi este mare, de 59%, respectiv 90%. În ceea ce priveşte Germania, angajatorii recrutează puternic specialişti şi manageri, estimîndu-se că, în următorul trimestru, această cerere va creşte, mai ales în rîndul inginerilor. În acelaşi timp, firmele din Mare Britanie sînt optimiste şi se aşteaptă ca ritmul să crească în acest an. Studiul trimestrial al evoluţiei angajărilor şi disponibilizărilor în cele mai importante pieţe la nivel mondial a fost realizat la sfîrşitul verii, în rîndul a peste 1.500 de companii din comerţ, industrie şi servicii bancare din 14 ţări. Companiile au fost chestionate cu privire la intenţia de a angaja sau de a lăsa să plece managerii sau specialiştii în următorul trimestru, dar şi în legătură cu opiniile acestora privind situaţia actuală şi evoluţia pieţei cu înaltă pregătire.