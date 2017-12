România, promovată în India şi Italia

România a participat, pentru prima dată, la Târgul de Turism „Travel and Tourism Fair” de la New Delhi, India, în perioada 13 - 15 februarie 2014. Cu acest prilej, Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) a promovat turismul cultural, natura şi tradiţiile româneşti, precum şi turismul de aventură, se arată într-un comunicat al ANT. Turiştii indieni sunt în permanentă căutare de destinaţii noi, care oferă experienţe unice şi exclusiviste. „Debutul României la târgul de la New Delhi face parte din strategia pe care ANT şi-a propus s-o implementeze începând cu acest an. Credem că produsele turistice româneşti sunt competitive pe plan internaţional şi pot fi o opţiune şi pentru turiştii indieni. India, alături de China, sunt ţările generatoare de cele mai mari fluxuri de turişti, fiind pieţe de oportunitate şi pentru România”, a precizat preşedintele ANT, Răzvan Filipescu. Tot în această perioadă, România a fost prezentă şi la Borsa Internazionale del Turismo - BIT (Bursa Internaţională de Turism), organizată în Milano, Italia. Potrivit reprezentanţilor ANT, piaţa turistică italiană se confirmă anual ca fiind una cu potenţial de creştere pentru exportul de turişti către România. Standul amenajat de ANT a găzduit anul acesta 13 co-expozanţi din industria românească de turism, printre care agenţii de turism, organizatori de evenimente şi hotelieri. Potrivit afirmaţiilor preşedintelui Asociaţiei de Promovare Turistică Dobrogea Litoral, Corina Martin, astfel de evenimente sunt foarte importante. „Întrucât Asociaţia are un buget de promovare mic, am decis să participăm doar la târgurile mari, unde avem aşteptări realiste. Ne concentrăm pe târgurile unde chiar trebuie să fim prezenţi”, a spus Martin. Ea a precizat că Asociaţia va participa la patru târguri importante din Berlin, România, Moscova şi Londra. „La aceste târguri, staţiunea Mamaia va avea un stand foarte mare şi vom face un spectacol pe măsură. De altfel, la târgul din România vom lansa şi primul film de promovare a staţiunii Mamaia, dar şi calendarul evenimentelor pentru sezonul estival”, a subliniat Martin.