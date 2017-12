România, pusă la zid de necunoscuţii Europei

Studiile diverse sunt o sursă inepuizabilă de amuzament, în special dacă subiectul atacat îţi este cunoscut. Spre exemplu, dintr-un studiu realizat de „celebra“ firmă Ipsos European Pulse - Global @dvisor (ipsos… he, he - n.r.), dat ieri publicităţii, aflăm că - atenţie! - „10% dintre cetăţenii a 12 ţări europene sunt de părere că România este a doua cea mai slabă ţară din punct de vedere economic, depăşind doar Grecia“. OK, ce-nseamnă 12 ţări? Nu se precizează nicăieri în studiu despre ce ţări este vorba. Dacă i-au întrebat pe britanici, ei ce să răspundă, când toate ştirile despre România au ca subiect „furtul de joburi (!?!)“, adică imigranţii? Dacă i-au întrebat pe nemţi… sehr schlecht, noi le-am furat Nokia şi, evident, suntem nişte ţigani care-i fraieresc pe pensionarii bogaţi şi creduli. Acum, să nu credeţi cumva că susţinem aici că România ar fi superputerea economică a UE. Ideea e că opinii despre asta n-au cum să formuleze europenii suficient de plictisiţi (sau săraci) încât au participat la un asemenea studiu. Banca Mondială, spre exemplu, poate să-şi dea cu părerea despre cum merge economia noastră. Chiar în zilele trecute, în paginile „Telegraf“ a apărut un interviu cu şefa de ţară a BM, Elisebetta Capanelli, care spunea, fără urmă de echivoc, că a noastră Românie s-a stabilizat, din punct de vedere macroeconomic, şi că are toate şansele să prindă din urmă Europa, în următorul deceniu. Pe ea o cred, căci reprezintă o instituţie care a investit câteva miliarde de dolari în România. Şi oricum, la ora actuală, dacă aş fi economie, aş prefera să fiu una vădit decapitalizată şi dezmembrată şi vândută sistematic la fier vechi în ultimii 25 de ani (adică a noastră, se-nţelege), dar cu şanse mari să devină emergentă şi reprezentativă în Europa Centrală şi de Est, decât un colos cu cârje, care respiră cu ajutorul aparatelor şi aspiră toată resursele statului (Ciao, Italia! Hola, Spania!). Vorbeam despre un studiu, dar sunt numai aberaţii. Dacă aveţi chef să râdeţi, intraţi pe www.ipsos.com. Ipsos… hi, hi!