România reapare pe radarul investitorilor străini

Interesul investitorilor străini pentru România este în creștere, țara având un potențial semnificativ de dezvoltare în perioada următoare, spune oficialul companiei de relații publice McGuire Woods Nadia Crișan - „România are un potențial semnificativ de creștere și dezvoltare în perioada următoare, iar cifrele macroeconomice susțin această afirmație. Observăm o creștere a interesului investitorilor străini pentru România“. În acest context, compania și-a lărgit cu trei membri echipa de consultanți din București. Totuși, să reamintim că investițiile străine directe au scăzut cu 18,56% în primele opt luni, comparativ cu perioada similară din 2016, la 2,518 miliarde euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). Totodată, numărul firmelor cu capital străin nou înființate a crescut, în același interval, cu 12%, la 3.951 de unități, conform Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele 3.951 de societăți noi aveau un capital social subscris de peste 34,1 milioane dolari, în creștere cu 14,4% comparativ cu ianuarie - august 2016. România a înregistrat, în 2016, cel mai slab an din ultimii 18 în privința firmelor cu capital străin nou înființate - 5.348 de unități, față de un maxim de 15.000 în 2007. Per total, între 1991 și 2016, au fost înființate 209.814 societăți cu participare străină la capital, cu un capital de 44,8 miliarde euro. Dintre ele, 43.627 aparțin unor investitori italieni, dar cea mai mare valoare a capitalului social o au societățile olandeze, respectiv 8,71 miliarde euro, în aproximativ 4.919 firme.