România, reconfirmată ca aliat european, cu vocaţie transatlantică

Secretarul de Stat pentru afaceri strategice, Bogdan Aurescu, a participat, sâmbătă şi duminică, la cea de-a patra ediţie a Conferinţei anuale de la Budva (Muntenegru) - „Fourth Strategic Planning Seminar", în cadrul căreia a subliniat importanţa pe care o are proiectul apărării antirachetă. Potrivit unui comunicat al MAE, cu acest prilej, oficialul român a susţinut o alocuţiune cu titlul „The Transatlantic Relationship - Tough Currency for the Future Security" în cadrul panelului „The Future of Transatlantic Relations". În discurs, precum şi în dezbaterile care au urmat, Bogdan Aurescu a evidenţiat importanţa consolidării parteneriatului transatlantic pentru securitatea internaţională. Abordarea de principiu a României faţă de NATO reconfirmă profilul ţării noastre de aliat european, cu vocaţie transatlantică, susţinător al rolului global atât al NATO, cât şi al UE, pe baza principiului complementarităţii, cu evitarea suprapunerilor şi prin punerea în evidenţă a valorii adăugate a fiecărei organizaţii, a arătat diplomatul român. În acest proces, fiecare dintre partenerii transatlantici, atât SUA, cât şi UE, trebuie să acţioneze pentru a fi mai puternic pe plan internaţional, astfel încât să poată coopera mai eficient împreună, ca parteneri naturali, pe baza aceloraşi valori pe care le împărtăşesc. În acest context, Bogdan Aurescu a subliniat importanţa pe care o are proiectul apărării antirachetă, care a apărut ca o expresie neechivocă a solidarităţii transatlantice şi care confirmă angajamentul SUA pentru securitatea Europei, în timp ce aliaţii europeni sprijină acest proiect - unii prin propriile capabilităţi, alţii prin alocarea de resurse sau suportarea costurilor şi cu toţii prin susţinerea sa politică. În acelaşi timp, UE trebuie să facă mai mult prin întărirea Politicii de Securitate şi Apărare Comună, dezvoltarea de capabilităţi şi întărirea industriei europene de apărare, Consiliul European din decembrie 2013 putând juca un rol important în acest proces. UE are nevoie de o viziune strategică nouă, diplomatul român subliniind necesitatea unei revederi a Strategiei de Securitate a UE din 2003, pentru a o adapta la noile evoluţii de securitate. Totodată, încheierea Acordului de Parteneriat Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii, în curs de negociere, va avea efecte foarte bune asupra întăririi relaţiei transatlantice. Secretarul de Stat a mai afirmat importanţa deosebită pe care România o acordă regiunii Balcanilor de Vest, evocând sprijinul dat de Bucureşti pentru eforturile statelor din zonă de a avansa în procesele de reformă şi de a implementa măsurile necesare pentru integrarea lor europeană şi euro-atlantică. Bogdan Aurescu a accentuat relevanţa strategică a politicii de lărgire a NATO, pe care România o susţine, punând accent pe valoarea transformatoare a efortului de aderare pentru procesul de reforme din statele candidate partenere.

PRIMA AMBASADĂ A MUNTENEGRULUI LA BUCUREŞTI Totodată, a fost evidenţiată însemnătatea pe care România o acordă promovării rolului NATO de furnizor de stabilitate, promotor al reformelor şi cooperării regionale în vecinătatea imediată a ţării noastre, în sinergie cu UE. În marja conferinţei, oficialul român a avut o întâlnire cu secretarul de Stat din Ministerul muntenegrean al Afacerilor Externe, Vladimir Radulovic. Discuţiile s-au axat pe progresele realizate de Muntenegru în procesul de reforme şi în demersurile vizând aderarea la NATO, reiterându-se disponibilitatea autorităţilor de la Bucureşti de a oferi sprijin şi expertiză pe parcursul acestui proces. În acest context, a fost reiterată susţinerea ţării noastră pentru politica aliată „a uşilor deschise" şi pentru integrarea euro-atlantică a tuturor celor patru state aspirante, amintindu-se că acest punct de vedere a fost exprimat inclusiv în cadrul reuniunii miniştrilor de Externe din statele Trilateralei România-Polonia-Turcia cu omologii lor din cele patru state candidate la aderare (Bosnia-Herţegovina, Macedonia, Muntenegru, Georgia). Secretarul de Stat Bogdan Aurescu a subliniat importanţa cooperării între Bucureşti şi Podgorica şi a salutat deschiderea, în perioada imediat următoare, a primei ambasade a Muntenegrului la Bucureşti.