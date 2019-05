România redevine (cumva) grânarul Europei

România a exportat anul trecut în ţările Uniunii Europene şi în state terţe peste 12 milioane tone de cereale, cu un milion de tone mai mult faţă de anul precedent, încasările depăşind 2,2 miliarde euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). În 2018, cele mai importante destinaţii de export au fost Spania, Egipt, Italia, Arabia Saudită, Iordania, Germania şi Libia. În anul anterior, România exportase 11 milioane tone de cereale, în valoare de aproximativ două miliarde euro, iar printre destinatari erau Spania, Egipt, Italia, Turcia, Iordania, Arabia Saudită, Libia şi Maroc. Pe de altă parte, importurile de cereale au totalizat anul trecut 1,4 milioane tone, iar sumele cheltuite s-au ridicat la 320 milioane euro. Cele mai mai cantităţi de cereale din import au provenit din Bulgaria şi Ungaria. „Să nu uităm că România este ţară de tranzit; aceste importuri nu rămân în România ci ies, sub formă de export, prin terminalul de la Constanţa“, spun reprezentanții MADR, citați de agerpres.ro. În 2017, cantitatea de cereale importată a fost mai mare cu 64% faţă de 2018, respectiv 2,3 milioane de tone, valorând 450 milioane euro. Aceste cantităţi au provenit, preponderent, din Ungaria şi Bulgaria, România fiind, de asemenea, ţară de tranzit. Datele Oficiului European de Statistică (Eurostat), ca şi cele ale INS România, au confirmat că țara noastră a ocupat anul trecut locul trei în Uniunea Europeană, după Franţa şi Germania, la producţia de cereale, cu o recoltă totală de 31,187 milioane tone, din care producţia de cereale păioase din vară a reprezentat în jur de 12 milioane tone. La porumb boabe, România a fost în 2018, pentru al doilea an consecutiv, pe prima poziţie din UE, cu o recoltă totală de aproape 19 milioane tone, în creştere cu aproape 33% faţă de 2017 şi un randament de 7,8 tone/hectar, devansând serios Franţa, care a obţinut „doar“ 12,59 milioane tone anul trecut. În ceea ce priveşte producţia de grâu, ţara noastră ocupa anul trecut poziţia a 4-a în UE, cu 10,27 milioane tone, un plus de 2,36% faţă de 2017 şi o medie de 4,8 tone/ha, deşi a fost un an greu, în care agricultorii s-au confruntat cu fenomene meteo extreme. Recolta de floarea soarelui a urcat la 3,35 milioane tone în 2018, fiind mai mare cu 15,01% faţă de 2017, la un randament de 2,9 tone/ha. Aceste date poziţionează România din nou pe primul loc în UE. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, anul trecut, România a fost pe primul loc la producţia de porumb boabe şi de seminţe de floarea soarelui atât la suprafaţa cultivată cât şi la producţia realizată, iar la grâu pe locul patru la suprafaţa cultivată, după Franţa, Germania, Polonia şi tot pe patru la producţia realizată, după Franţa, Germania şi Regatul Unit. La cartofi, România a ocupat locul patru la suprafaţa cultivată, după Polonia, Germania, Franţa şi locul şapte la producţia realizată, după Germania, Franţa, Polonia, Olanda, Regatul Unit şi Belgia.