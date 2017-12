Preşedintele PSD Mureş, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Ovidiu Natea, a declarat ieri că România riscă amînarea sau chiar anularea subvenţiilor europene, întrucît declaraţiile colectate de APIA de la proprietarii de terenuri nu corespund ortofotoplanurilor (imagine grafică la o anumită scară rezultată din aerofotografierea unei suprafeţe de teren, n.r.). Potrivit lui Natea, ortofotoplanurile sînt foarte exacte, însă trebuie să se potrivească cu declaraţiile proprietarilor de terenuri ce ar urma să primească subvenţiile europene, iar acest lucru nu se întîmplă: \"Spre exemplu, eu am declarat că am zece hectare într-un pătrat de pe ortofotoplan, a mai zis cineva că are zece în acelaşi pătrat, or careul e de 15. APIA a preluat aceste declaraţii fără probleme. Neconcordanţele vor duce la amînarea sau eliminarea plăţilor în acest an\". Natea spune că foarte multe primării au luat ca valabile declaraţiile şi nu este exclus să înceapă judecăţi între aceşti proprietari: \"Va trebui să luăm jumătate din Ucraina, pentru că nu se potrivesc hărţile. Sau de la ceilalţi vecini, ca să ne iasă acest puzzle. În septembrie vin experţii de la Bruxelles. Banii pe cei 7,2 milioane de hectare suprafaţă negociată probabil nu vor veni în acest an\". Directorul APIA Mureş, Radu Ungureanu, a confirmat, ieri, că, într-adevăr, există cazuri în care s-a declarat aceeaşi suprafaţă de către persoane diferite, dar acestea se notifică, astfel încît acuzaţiile lui Natea nu s-ar susţine. \"Nu corespunde ce e pe ortofotoplan cu ce declară fermierul, în sensul că au declarat aceeaşi suprafaţă şi tata, şi mama, şi fiica. APIA notifică fermierii în aceste cazuri, acum sîntem în perioada notificării fermierilor. Vine fiecare şi îmi arată cu documente justificative. Sau mai sînt cazuri cînd au depus declaraţii şi proprietarul şi arendaşul, în acest caz subvenţia e pentru cel care lucrează suprafaţa, adică arendaşul\", a încercat să explice Ungureanu. Tot el susţine că activitatea de confruntare a documentelor de proprietate este dublată de controale în teren.