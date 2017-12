România riscă infringementul dacă nu reduce cantitatea de deșeuri depozitate

România ar putea intra în infringement pentru nerealizarea reducerii cantității de deșeuri depozitate cu 50% până în 2020, urmând să plătească penalități până la 200.000 de euro pe zi din anul 2021, în condițiile în care aplicarea taxării la groapă a deșeurilor cu 80 de lei pe tonă a fost suspendată de Guvern până în 2019, afirmă reprezentanții Coaliției pentru Economie Circulară din România. "Ordonanța de Urgență 48/2017, emisă vineri seara de Guvernul României, fără consultare publică și intrând în vigoare imediat, care modifică și completează OUG 196/2005, privind Fondul pentru Mediu suspendă aplicarea taxării la groapă a deșeurilor, până în data de 1 ianuarie 2019. Prin această măsură forțată, după doar câteva luni de normalitate, depozitarea la groapă nu se mai penalizează, până în anul 2019, cu 80 de lei pe tona, generând efecte devastatoare asupra mediului înconjurător, asupra poziției României în statisticile europene și asupra eforturilor de reciclare din România", se arată în comunicatul Coaliției remis luni AGERPRES.

Potrivit sursei citate, poziția surprinzătoare a Ministerului Mediului, "care pare că a uitat că principala sa obligație este protejarea mediului înconjurător și a României de penalitățile de infringement" are ca efect direct accelerarea umplerii depozitelor de deșeuri și așa insuficiente, distrugerea a mii de hectare de teren și afectarea pânzei freatice, conducând, în cele din urmă, " la îngroparea României sub un munte de gunoaie". "În timpul audierilor din Parlament, Ministrul Mediului a afirmat că 'pe noi ne interesează ca cetățeanul să nu plătească dacă nu a fost informat și nu știe ce să facă' deși, din aceeași funcție de Ministru al Mediului, afirma în 2015, că 'taxa va fi introdusă pentru alinierea României la normele europene — "de.eu zero", adică orice produs devenit de.eu să reintre în circuitul de refolosire și să redevină materie primă.' Această ordonanță tolerează, în detrimentul intereselor de mediu ale României, incapacitatea primăriilor de a oferi infrastructura de colectare separată, permițându-le să arunce toate deșeurile la groapa, inclusiv resursele reciclabile", afirmă reprezentanții Coaliției pentru Economie Circulară din România.

În opinia acestora, Ministerul Mediului ar fi trebuit să se asigure că toate autoritățile publice locale implementează consecvent măsurile de protecție a mediului: de la colectarea selectivă a deșeurilor municipale până la amendarea drastică a celor care aruncă deșeurile necontrolat.

Taxa de 80 de lei pe tonă, prin care se urmărește reducerea cantității deșeurilor depozitate, încurajarea colectării selective a deșeurilor și reciclarea, capitole la care România se află pe ultimul loc din Uniunea Europeană a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2017, după o amânare de 3 ani.

Coaliția pentru Economie Circulara din România consideră că prin suspendarea acestei penalități, România se îndreaptă într-o direcție total opusă pachetului European de Economie Circulară aprobat și de Senat prin Hotărârea nr 3/2016 precum și eforturilor depuse la nivel european pentru devierea depunerii la groapă a deșeurilor și creșterea gradului de reciclare a deșeurilor.

"Suntem singura țara din Uniunea Europeana care încurajează depozitarea deșeurilor la groapa. Este o evidență de necontestat ca introducerea acestei măsuri penalizatoare și creșterea graduală a valorii acesteia a dus, în toate statele membre ale UE, fără excepție, la creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale, crearea de resurse pentru economie precum și noi locuri de muncă. Trecerea la obiectivele prevăzute în foaia de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor ar putea crea peste 34.200 de noi locuri de muncă. Practic, în acest moment, prin încurajarea depozitării, infringementul pentru nerealizarea reducerii cantității de deșeuri depozitate cu 50% până în 2020 nu mai poate fi evitat, din 2021 România urmând să plătească până la 200.000 de euro/zi", se arată în comunicatul Coaliției.

Coaliția este o inițiativa privată, apolitică, deschisa către toți actorii implicați în economia circulară. Coaliția nu este încă o entitate înregistrată juridic. Membrii Coaliției susțin voluntar cu expertiza și resurse realizarea unor opinii comune cu privire la implementarea Economiei Circulare în România. 106 companii au aderat la această inițiativă privată, cu un număr de angajați de peste 14.000 și o cifră afaceri de peste 5 miliarde de lei.