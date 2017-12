România riscă să rămână în criză încă 1-2 ani

România riscă să rămână încă 1-2 ani în criză în lipsa unor măsuri concrete de relansare economică, a declarat preşedintele UGIR-1903, Ioan Corâci, printre propunerile patronatului regăsindu-se susţinerea investiţiilor publice sau private cu efect multiplicator şi achitarea restanţelor către firme. „În Uniunea Europeană, unele economii dau semne timide de relansare a creşterii economice, iar pentru altele, ce a fost mai greu nu a trecut încă, România aflându-se în a doua categorie. Scenariul pesimist arată că am putea asista la o continuare a crizei încă 1-2 ani”, a spus Corâci. El a adăugat că România ar putea pierde, în acest fel, oportunităţile relansării economice la nivel comunitar şi global. „Este adevărat că nimeni nu a putut prevedea amploarea pe care criza economică a avut-o la nivel global şi în România. Aceasta însă nu este o scuză pentru lipsa totală de măsuri luate de autorităţile din România”, a precizat Corâci. Reprezentantul UGIR-1903 susţine necesitatea implementării de către Guvern a unui program de susţinere şi relansare a economiei, care cuprinde o serie de măsuri cu aplicare imediată. „Doar aplicarea imediată şi hotărâtă a acestor măsuri pot salva România”, a adăugat Corâci. O primă măsură propusă de patronatul industriaşilor este susţinerea investiţiilor publice în domenii cu efect multiplicator, realizate în parteneriat public - privat, şi stimularea investiţiilor private care creează valoare adăugată şi locuri de muncă. UGIR-1903 mai susţine şi necesitatea ca autorităţile publice centrale şi locale să-şi achite imediat datoriile către furnizori, precum şi achitarea către producătorii agricoli a subvenţiilor şi a restanţelor la TVA pe care statul le are la firme. „Cerem interzicerea prin lege a posibilităţii ca statul să folosească banii agenţilor economici prin nereturnarea sub diverse pretexte a TVA sau a altor datorii şi instituirea tratamentului egal între agentul economic şi stat. Statul a ajuns din nou să ne datoreze 1,5 miliarde de euro, ceea ce face ca economia să fie lipsită de lichidităţi, ca agenţii economici să fie complet decapitalizaţi”, a mai spus Corâci. Reprezentanţii patronilor mai solicită simplificarea şi revizuirea regimului fiscal privind amortizarea rezervelor, recunoaşterea cheltuielilor de afaceri şi neimpozitarea profitului reinvestit. Pe de altă parte, UGIR-1903 solicită Guvernului asigurarea unor venituri bugetare mai mari prin măsuri de reducere a evaziunii fiscale în sectorul produselor accizabile şi al returnărilor de TVA.