România s-a calificat la CE de volei feminin

Reprezentativa de volei feminin a României s-a calificat direct la turneul final al Campionatului European, care va avea loc în Italia şi Serbia, în perioada 22 septembrie - 2 octombrie 2011. Voleibalistele tricolore şi-au continuat parcursul perfect din Grupa E de calificare, după cele trei victorii obţinute în Belgia urmînd alte trei succese în Sala Sporturilor din Constanţa. După încălzirea de vineri, cu Suedia, scor 3:1, jucătoarele antrenate de Darko Zakoc au trecut, cu 3:0, de Slovenia, sâmbătă, şi de Belgia, duminică. În meciul decisiv pentru prima poziţie a clasamentului, care a avut loc aseară, împotriva Belgiei, România nu a avut emoţii în primele două seturi, 25:21 şi 25:20, în care a condus în permanenţă. După relaxarea de la începutul setului 3, cursa de urmărire începută în partea a doua a setului a adus, în cele din urmă, victoria în tabăra formaţiei noastre, cu 25:20, la acest lucru contribuind şi publicul constănţean, care a fost alături de tricolore şi a creat o atmosferă frumoasă în Sala Sporturilor. Pentru România au evoluat: Neaga - Mureşan, Nucu, Onyejekwe, Corjeuţanu, Nedelcu şi Manu - libero; au mai jucat: Gavrilescu (cpt.), Trică, Zaharia şi Miclea. „Vroiam o nouă victorie cu trei la zero şi sunt bucuroasă că am obţinut-o. Publicul a fost alături de noi, a venit în număr mare la sală şi le mulţumim. Această calificare înseamnă pentru noi foarte mult şi cred că şi pentru voleiul românesc”, a declarat Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei naţionale. „Am fost foarte bine pregătite pentru această campanie de calificare. Orice sportiv îşi doreşte să ajungă la un Campionat European, Mondial sau la Jocurile Olimpice. Suntem foarte fericite că vom merge la un turneu final. Am avut alături de noi, aici, la Constanţa, un public minunat, căruia îi mulţumim”, a adăugat Nneka Onyejekwe. „Sunt foarte fericit şi mulţumit după acest meci cu Belgia. Am obţinut calificarea la turneul final al Campionatului European într-un mod minunat. Echipa ştia că are nevoie de un singur set câştigat în meciul cu Belgia pentru a se califica direct, dar a tratat cu seriozitate toată partida. Sunt mândru de fete şi le mulţumesc pentru dăruire”, a spus antrenorul Darko Zakoc. „Este o seară minunată. Ne-am calificat la turneul final şi suntem mândri că am reuşit acest rezultat”, a declarat Cristian Zgabercea, team managerul echipei naţionale, la finalul partidei cu Belgia.

Rezultate - vineri: Belgia - Slovenia 3:1 (25:14, 22:25, 25:20, 25:17), România - Suedia 3:1 (25:11, 20:25, 25:14, 25:12); sâmbătă: Belgia - Suedia 3:0 (25:16, 25:19, 25:15), România - Slovenia 3:0 (25:11, 25:19, 25:22); duminică: Suedia - Slovenia 1:3 (20:25, 20:25, 25:19, 18:25); România - Belgia 3:0 (25:21, 25:20, 25:20).

Clasament Grupa E

1. ROMÂNIA 6 6 0 18: 3 12

2. Belgia 6 4 2 12: 9 10

3. Slovenia 6 2 4 10:13 8

4. Suedia 6 0 6 3:18 6