România, șantajată de Comisia Europeană!

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a tras un puternic semnal de alarmă pentru România. El a spus că dacă legile justiției rămân în forma actuală se va discuta altfel despre primirea României în Schengen și despre ridicarea MCV. „Comisia nu va accepta ca România să dea niciun pas înapoi în procesul privitor la independența justiției. Am încredere deplină în sistemul judiciar românesc. Am luat act de faptul că am fost dezinformat, dar asta înseamnă că a fost dezinformată și Curtea Constituțională. Așteptăm deciziile CCR și dacă totul decurge cum trebuie să asigurăm locul României în spațiul Schengen, pentru că România și românii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Voi face toate demersurile pentru ca România să intre în Schengen, atât de mult cât ne permit legile”, a declarat Jean Claude Juncker. Cu alte cuvinte, șeful Comisiei Europene ne transmite faptul că dacă modificările la legile Justiției rămân în forma actuală, ne putem lua gândul de la aderarea la spațiul Schengen.

La rândul său, președintele Klaus Iohannis a declarat că el speră că în actualul proces de modificare a legilor justiției se poate ajunge la un deznodământ favorabil, mai ales dacă legile vor fi puse în acord cu deciziile CCR. Iohannis a explicat că va face tot ce depinde de el pentru ca aceste legi să nu afecteze MCV-ul și accederea României în Schengen. „Cred că avem o problemă majoră cu legile justiției și cu Codurile în România, însă cred că această problemă trebuie să o rezolvăm în România. Nu putem să așteptăm să vină cineva din afară să ne rezolve problema. Soluția este la noi și noi trebuie să o rezolvăm“, a spus Iohannis.