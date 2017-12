România scapă de 200 kg de combustibil nuclear uzat

România va transfera 200 kg de combustibil nuclear uzat către Rusia, în baza proiectului \"Russian Research Reactor Fuel Return\", costurile transportului fiind suportate de Departamentul pentru Energie al SUA. România nu va cheltui nimic pentru această operaţiune, cele 4,5 milioane de dolari urmînd a fi achitate de Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, ca parte din iniţiativa de reducere a riscului global, demarată de SUA, Federaţia Rusă şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică. România va trebui să plătească Rusiei pentru depozitarea deşeurilor suma de 780 mii de dolari, în condiţiile în care ţara noastră nu deţine capacităţile necesare pentru depozitarea în condiţii de securitate a deşeurilor nucleare. Potrivit strategiei de dezvoltare nucleară a României, un astfel de depozit ar putea fi gata abia în anul 2050. În prezent, pe platforma reactorului nuclear pentru cercetare de la Măgurele mai sînt depozitate sute de tone de deşeuri de la centrala nucleară din Cernavodă, însă acestea nu prezintă un pericol pentru mediu şi populaţie şi pot fi păstrate aprox. 50 de ani. Combustibilul nuclear uzat de la reactorul pentru cercetare de la Măgurele, care va ajunge în Rusia, are o concentraţie de 35%, iar potrivit normelor internaţionale, acesta poate fi folosit la fabricarea armelor nucleare. Combustibilul rămas pe platformă are o concentraţie de sub 20%. Transferul celor 200 de kg de deşeuri radioactive va necesita măsuri sporite de securitate. Astfel, pentru fiecare 1,5 kg de material radioactiv, vor fi cinci tone de diverse învelişuri, iar containerele care vor fi folosite la transport sînt securizate, ele rămînînd intacte chiar dacă sînt aruncate din avion. Din 2004, în Rusia au fost efectuate 16 transporturi din Letonia, Cehia, Polonia, Vietnam, Libia, Germania, Ungaria şi Uzbekistan. În total, în Rusia au ajuns aprox. 650 kg de combustibil nuclear uzat. Cea mai mare cantitate a fost de 155,5 kg şi a provenit din Ungaria.