România scapă Raiffeisen de povara rusească

Raiffeisen Bank International (RBI) se aşteaptă ca îmbunătăţirea rezultatelor în mai multe ţări, printre care Polonia, România şi Cehia, să reducă dependenţa grupului bancar austriac de divizia din Rusia, cea mai profitabilă piaţă a sa, a declarat directorul general al RBI, Karl Sevelda. „Mă aştept la o îmbunătăţire substanţială a câştigurilor în Polonia. În România şi în Cehia - unde a trebuit să contabilizăm o investiţie greşită în IT anul trecut - va fi mai bine în acest an, iar Croaţia, Serbia şi Bosnia au depăşit planul până în prezent. Şi în Austria va fi mai bine, chiar dacă piaţa este afectată de unul sau două falimente mari. Vom avea cu siguranţă pierdere în Ucraina, în 2014, după ce am câştigat 100 milioane euro anul trecut“, a punctat Sevelda.