România se menţine pe locul 21 în clasamentul FIFA

Echipa naţională a României a rămas pe acelaşi loc, 21, ca şi luna trecută, în clasamentul întocmit de Federaţia Internaţională de Fotbal. Tricolorii au în acest moment 858 de puncte, fiind devansaţi de Ucraina, Egipt sau Nigeria, care au urcat în ultimele luni. Cel mai bine clasată dintre adversarele României din preliminariile Campionatului Mondial din 2010 este Franţa, care a rămas pe 11 (1.007p), în timp ce Serbia a coborît cinci locuri şi se află pe 35 (731p). Lituania a urcat un loc şi este pe 51 (583p), în timp ce Austria îşi păstrează poziţia 92 (388p). Echipa cotată cu cele mai mici şanse din grupa de calificare a României, cea a Insulelor Feroe, a coborît o poziţie şi se află pe locul 185 (42p). Podiumul clasamentului este ocupat de Spania (1.663p), urmată de Germania (1.389p) şi Olanda (1.338p). Următorul clasament va fi dat publicităţii la 11 februarie.

Mutu riscă să rateze disputa cu Serbia

Vedeta naţionalei României, Adrian Mutu, ar putea rata partida cu Serbia, programată pe 28 martie la Constanţa, dar şi cea din deplasare cu Austria, pe 1 aprilie, din cauza accidentării la cot. Medicii i-au recomandat “Briliantului” o pauză de o lună, însă, dacă nu se va opera există posibilitatea unei recidive care să-l ţină şi mai mult pe tuşă. După ce a făcut o serie de investigaţii, Mutu a aflat că are ligamentul de la cot rupt şi va purta timp de zece zile o orteză, care îi va ţine cotul imobilizat pe lîngă corp, în unghi de 90 de grade. “Medicii Fiorentinei care se ocupă de mine mi-au spus că sînt şanse mici să pot juca în amicalul naţionalei cu Croaţia, de pe 11 februarie. Ar trebui să revin pe teren cam într-o lună, dar există speranţe să pot juca din nou în trei săptămîni şi sper că aşa va fi. Să mă operez? Nu am făcut-o cînd am fost accidentat la genunchi şi nu o să o fac nici acum. Am o faşă care îmi imobilizează cotul, iar în cîteva zile o voi da jos pentru a ţine braţul paralel cu corpul”, a declarat Mutu pentru site-ul Fiorentina.it.