România se pregăteşte pentru Trofeul Carpaţi fără Stanca şi Luca

Reunită luni seară la Cluj, reprezentativa feminină de handbal a României a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru ultima testare înainte de Campionatul European din Macedonia - Trofeul Carpaţi. Din cele 19 jucătoare convocate de selecţionerul Radu Voina, la lot s-au prezentat doar 17. Ionela Stanca şi Steluţa Luca nu au răspuns afirmativ la solicitarea tehnicianului din cauza problemelor medicale. „Au absentat două jucătoare, Ionela Gâlcă şi Steluţa Luca. Pe Ionela nu am mai sunat-o pentru că am încercat să o conving să revină de prea multe ori. Cu Steluţa discutasem şi îmi spusese că vine să joace la naţională, dar zilele trecute mi-a spus că o doare spatele prea tare şi nu poate veni. Ea nu va fi prezentă nici la Campionatul European din Macedonia”, a afirmat Radu Voina după primul antrenament susţinut ieri. Cele două handbaliste intră astfel pe listă destul de lungă de indisponibilităţi pe care reprezentativa „tricoloră” nu se va putea baza în cadrul celor două competiţii: Aurelia Brădeanu, Valeria Beşe, Cristina Vărzaru şi Adriana Nechita-Olteanu. Selecţionerul are însă şi motive de bucurie, Cristina Neagu revenind la echipa naţională după o accidentare mai veche. „A revenit şi e foarte bine. Chiar am felicitat-o după antrenament pentru că se vede că munceşte mult”, a spus Voina, care pentru Trofeul Carpaţi se va baza pe un lot format din Luminiţa Huţupan, Tereza Tamaş Pâslaru, Paula Ungureanu - portari; Camelia Balint, Valentina Elisei Ardean, Ramona Maier, Cătălina Cioarec, Adina Meiroşu, Cristina Neagu, Oana Şoit, Narcisa Lecuşanu, Melinda Geiger, Carmen Amariei, Daniela Crap, Clara Vădineanu, Oana Manea şi Florina Bârsan.

Programul Trofeului Carpaţi: - vineri: Germania - Ucraina (ora 17.00); România - Croaţia (ora 19.00); sîmbătă: Croaţia - Germania (ora 17.00); România - Ucraina (ora 19.00); duminică: Ucraina - Croaţia (ora 10.00); România - Germania (ora 12.00). Înainte de a ajunge în Macedonia (2-14 decembrie), elevele antrenate de Radu Voina vor susţine două meciuri amicale cu Serbia, pe 28 şi 29 noiembrie. La Campionatul European, România face parte din Grupa A, alături de Franţa, Ungaria şi Danemarca.