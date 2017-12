România se vinde în ţări exotice

România va deschide opt birouri de promovare comercială şi economică, în Rusia (Sankt Petersburg), Irak, Qatar (Doha), Vietnam (Hanoi), Indonezia (Jakarta), Senegal (Dakar), Kenya (Nairobi) şi Hong Kong, a declarat ieri ministrul Economiei, Varujan Vosganian. Totodată, vor fi închise temporar reprezentanţele economice din Dublin, Copenhaga, Lisabona, Tripoli şi Damasc, iar unul dintre cei trei consilieri economici ai României de la Beijing va fi trimis în Hong Kong. „Avem în prezent 83 de reprezentanţe comerciale în străinătate, iar zone întregi cu pieţe tradiţionale pentru exporturile României nu sunt acoperite. Spre exemplu, avem mai puţini trimişi în cele două Americi decât are Franţa la Bucureşti”, a spus Vosganian. La rândul său, secretarul de Stat în Ministerul Economiei, Manuel Donescu, a spus că, în 2010, numărul birourilor comerciale româneşti a fost redus de la 130 la 80: „A fost o măsură nesăbuită, luată în plină criză economică”. În primele cinci luni din 2013, exporturile au ţinut economia pe plus, alături de industrie şi agricultură, avansând cu 19,7 miliarde euro. În Uniunea Europeană, exporturile au crescut cu 4,7%, iar în zona extracomunitară au avansat cu 8,2%. Interesant este că ţara noastră are un excedent comercial cu Marea Britanie (plus 36% la exporturi) şi Federaţia Rusă (avans de 33%, în ianuarie - mai). Şi exporturile către Brazilia, China şi Canada au crescut, în aceeaşi perioadă, cu 20 - 25%. Vosganian a mai subliniat că aproape 80% dintre exporturile României sunt produse manufacturate.