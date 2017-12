România şi Belgia şi-au împărţit victoriile

Echipa naţională de volei masculin a României a intrat pe ultima linie dreaptă a pregătirilor pentru primul turneu de calificare la Campionatul European de anul viitor. Tricolorii vor pleca joi spre Slovacia, urmînd să joace vineri cu Ucraina (ora locală 17.30), sîmbătă cu Slovacia (ora 20.00) şi duminică în compania Cehiei (ora 15.00). După ce a învins în primul tur Luxemburgul, cu un dublu 3-0, formaţia antrenată de Marius Botea şi Aurel Vlaicu a susţinut vineri şi sîmbătă, la Vilvoorde, lîngă Bruxelles, două meciuri amicale în compania selecţionatei Belgiei. Gazdele, locul 10 la Europenele din 2007, au cîştigat primul meci cu 3-1 (22-25, 28-26, 25-19, 25-18), iar România s-a revanşat în al doilea, scor 3-2 (27-25, 15-25, 21-25, 25-22, 18-16). Vineri, antrenorii celor două echipe au căzut de acord să se dispute un set suplimentar, în care au jucat rezervele şi românii s-au impus cu 25-23. „Am întîlnit o echipă foarte bună, din care l-am remarcat pe ridicătorul Depestele. Cît despre noi, vineri am jucat bine în primele două seturi, apoi am căzut. Sîmbătă puteam cîştiga mai clar tie-break-ul, pe care l-am controlat de la început. Consider că a fost o repetiţie utilă, cu un adversar de calibrul nostru. Rămîne să vedem ce va fi la debutul în grupă, pe care îl aşteptăm cu încredere şi optimism”, a declarat Marius Botea. Sextetul de start, în ambele meciuri, a fost: Andrieş - Lică, Stancu, Birău, Olteanu, Pereu şi libero Feher. Au mai intrat Voinea (în ambele meciuri din setul trei, în locul lui Olteanu), Dascălu şi Gontariu, iar în setul suplimentar de vineri au fost utilizaţi şi Macovei, Laza, Ciortea şi Gavril. Formaţia Belgiei: Depestele - Van Decraen, Claes, Verhelst, Van Walle, Coecke şi libero Callebert. Echipa României îşi va continua antrenamentele la Ploieşti, iar joi dimineaţă va pleca spre Poprad.