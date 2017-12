România şi Bulgaria „au pus ţara la cale“, la sud de Dunăre

ADERAREA LA SCHENGEN, PRIORITARĂ Liderii stângii europene s-au întâlnit, weekend-ul trecut, în Bulgaria, în cadrul consiliului anual al Partidului Socialiştilor Europeni. Prezent în Bulgaria, premierul Victor Ponta s-a întâlnit, sâmbătă, la Sofia, cu omologul său bulgar, Plamen Oreşarski, cei doi lideri stabilind să intensifice cooperarea pentru aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen. „Aceasta este a doua întrevedere într-un interval scurt şi deja am stabilit să organizăm o întâlnire la nivel înalt la Varna, în toamna acestui an. Am discutat în special despre aderarea la Schengen şi am decis coordonarea poziţiilor pentru a avea o influenţă mai mare în relaţia cu partenerii din Uniunea Europeană”, a declarat Plamen Oreşarski. Premierul Ponta a insistat că România şi Bulgaria trebuie să renunţe la competiţia dintre ele şi să înceapă o colaborare veritabilă. „Cea mai bună oportunitate a ţărilor noastre este să colaborăm, să fim uniţi, în scopul aderării la Schengen şi pentru intensificarea absorbţiei fondurilor UE”, a subliniat Ponta. În cursul reuniunii de la Sofia, preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz, a fost desemnat drept candidat al socialiştilor europeni la postul de preşedinte al Comisiei Europene.

PROIECTE COMUNE Întâlnirea de la Sofia i-a oferit premierului Ponta ocazia să abordeze şi subiectul construirii unei noi hidrocentrale pe Dunăre. „Împreună susţinem proiectul Nabucco, dar avem deja şi alte proiecte de transport de energie, dinspre România spre Turcia, de exemplu, şi spre zona Balcanilor de Vest. Am vorbit şi despre proiectele realizate prin fonduri europene, Strategia Dunării şi despre câteva investiţii concrete pe care le putem face, o nouă hidrocentrală pe Dunăre, infrastructura spre noul pod de la Calafat-Vidin, care a fost inaugurat, dar care trebuie evident să fie însoţit de infrastructură”, a explicat Ponta. Premierul a adăugat că în septembrie va avea o întâlnire mai amplă cu partea bulgară, cel mai probabil în format de şedinţă comună a celor două Guverne. Premierul a fost însoţit la Sofia de ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, şi de vicepreşedinte PSD Corina Creţu.