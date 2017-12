România şi Bulgaria B şi-au împărţit victoriile

Sala Sporturilor din Constanţa a găzduit sâmbătă al doilea meci de verificare dintre naţionala de volei masculin a României şi selecţionata B a Bulgariei. După eşecul de vineri, oaspeţii au evoluat cu mai multă ambiţie şi au reuşit să câştige toate cele patru seturi jucate: 25:21, 25:16, 27:25, 25:21. România a făcut multe erori la preluare, fapt care l-a nemulţumit pe selecţionerul Stelian Moculescu. „Concluzia este că dacă prindem o zi bună, ne merge bine, iar dacă avem o zi proastă... Problema noastră e într-adevăr preluarea: vineri a funcţionat, iar atunci a mers şi jocul, iar astăzi (n.r. - sâmbătă) am pierdut meciul sigur numai pe preluare. Acesta a fost punctul cheie şi chiar dacă am făcut destule schimbări, nu am reuşit să găsim o formulă de preluare care să dea stabilitate în atac. Apărarea şi blocajul au mers bine, chiar dacă am avut puţin ghinion la blocaj. E nevoie şi de noroc, pentru că multe mingi au ricoşat afară în loc să intre în teren”, a concluzionat Moculescu partidele cu Bulgaria. Pe lângă libero-ul Călin, au jucat în preluare Voinea şi Olteanu în primul set, Voinea şi Borota în seturile 2 şi 3, Borota şi Ţuţea în setul 4. „Vineri am jucat slab, am greşit multe mingi uşoare şi înfrângerea a fost logică. Astăzi (n.r. - sâmbătă), echipa a reuşit un joc foarte bun şi rezultatul s-a văzut, 3:0. Nu trebuie uitat că aceasta este echipa secundă, iar unii dintre componenţii lotului au jucat pentru întâia oară împreună! A fost normal să nu se găsească prea bine pe teren în prima partidă, a durat şi până ne-am acomodat cu sala. Mă bucură această victorie şi cred că au fost verificări utile pentru ambele formaţii”, a declarat antrenorul bulgar Nayden Naydenov.

Au evoluat - România (antrenori Stelian Moculescu şi Mircea Dudaş): Bartha - Roman, Stancu, Mihalcea, Voinea, Olteanu şi Călin - libero (au mai jucat: Ţuţea, Borota, Began, Spînu şi Moisa); Bulgaria (antrenori Miroslav Zhivkov şi Nayden Naydenov): G. Bratoev - B. Yordanov, Bogdanov, Gadzhanov, Gradinarov, Skrimov şi D. Ivanov - libero (au mai jucat: Milushev, Manchev şi Uchikov).