România şi Grecia luptă, azi, pentru trofeu

Echipa naţională de fotbal pe plajă a României a debutat, marţi, cu o victorie de senzaţie, 4-2 cu Germania, în turneul internaţional găzduit de Arena “Melody” din Mamaia, la care mai participă şi echipa similară a Greciei. Românii au dominat clar întîlnirea cu germanii şi au făcut uitat eşecut suferit în faţa “panzerelor” la turneul de calificare pentru Cupa Mondială, din luna mai, de la Benidorm (Spania). Victoria tricolorilor nu l-a surprins deloc pe antrenorul Stelică Dămăşaru, care fixase drept obiectiv cîştigarea turneului încă dinaintea startului competiţiei. “Mă bucur pentru această victorie şi mulţumesc băieţilor, care au făcut eforturi însemnate pentru a evolua pentru echipa naţională de fotbal pe plajă. Aproape toţi sînt fotbalişti legitimaţi la echipele constănţene din Liga a III-a şi, în paralel, au venit la antrenamentele de la plajă. Am dominat jocul cu Germania şi rezultatul final este just”, a declarat Dămăşaru. Succesul României n-a fost contestat nici de oaspeţi, antrenorul-jucător Eddie Lowen recunoscînd superioritatea României. “Îmi parea rău că am pierdut, dar românii au jucat mai bine şi au meritat victoria. Poate că am fi pierdut la un singur gol diferenţă dacă ni s-ar fi acordat, pe final, două lovituri libere”, a declarat Lowen.

Germania - Grecia 5-4

Ieri după-amiază, turneul a continuat la Arena “Melody” din Mamaia cu întîlnirea dintre Grecia şi Germania. La capătul unui meci deosebit de spectaculos, Germania s-a impus la final, cu 5-4, după ce a refăcut un handicap de trei goluri. Grecii au condus în repriza a doua cu 4-1, dar nemţii au punctat de patru ori consecutiv şi au încheiat cu un succes evoluţia de la Mamaia. Golurile au fost marcate de Neumann (min. 8 şi 34), Kavalaris-autogol (min. 22), Offermann (min. 26) şi Lowen (min. 31), respectiv Paris (min. 1), Triantafillidis (min. 14 şi 19) şi Fratzeskos (min. 17). Partida a fost arbitrată de Sebastian Stoianof (Constanţa) şi Philippos Tovas (Grecia).

Turneul internaţional de la Mamaia îşi va desemna laureata în această seară, de la ora 19.00, cînd România şi Grecia se vor întîlni într-un meci decisiv pentru stabilirea cîştigătoarei competiţiei. Grecia poate ocupa primul loc la finalul turneului, numai în cazul în care va învinge România la o diferenţă de cel puţin două goluri, orice alt rezultat asigurînd formaţiei noastre cîştigarea turneului.