România şi Letonia se vor întîlni şi săptămîna aceasta în Liga Europei la volei masculin

România a obţinut duminică, la Riga, prima victorie în Liga Europei la volei masculin, competiţie la care participă în premieră. După ce Letonia a cîştigat primul meci cu 3-1, “tricolorii” au învins cu 3-2 în cel de-al doilea. În clasamentul grupei C, România a rămas ultima la setaveraj (8-17 faţă de 10-16), avînd acelaşi număr de puncte ca şi Letonia, 7. Locul întîi şi, implicit, calificarea în Final Four, şi-l vor disputa Slovacia şi Turcia, însă diferenţa de valoare faţă de Letonia şi România ar putea să le ducă pe amîndouă la turneul final! Asta pentru că Portugalia, care va găzdui Final Four, domină grupa B, astfel că va lăsa liber unul dintre cele patru locuri.

Voleibaliştii români au revenit ieri după-amiază în România, pentru că lipsa unor legături aviatice favorabile a făcut ca trezirea să fie programată la ora patru dimineaţa, iar escala în Praga să dureze cinci ore!!! Oboseala după drum a fost şi unul dintre motivele acuzate de selecţionerul Giani Creţu pentru eşecul de sîmbătă. „Băieţii au fost şi puţin obosiţi, în setul al doilea, încheiat 28-26, am avut şi ghinion, însă duminică, echipa a evoluat cu multă ambiţie şi a cîştigat! S-a jucat bine în ambele meciuri, în faţa unei echipe care şi anul trecut evolua în această componenţă. Toată echipa s-a remarcat la Riga, dar aş vrea să-i evidenţiez pe cei doi centri, Began şi Macovei, care au reuşit în cele două meciuri 21 de blocaje!”, a declarat Creţu. Radu Began, unul dintre cei trei componenţi ai campioanei CVM Tomis convocaţi la naţională, a preferat să nu comenteze aprecierile antrenorului. „Ne-am dus la Riga să cîştigăm şi am reuşit! Se putea chiar să obţinem două victorii, dar sper să reuşim acest lucru la Ploieşti. E bine că am început să cîştigăm, iar în Letonia am crescut mult la capitolul omogenitate”, a declarat căpitanul Tomisului.

Tricolorii vor efectua astăzi doar un antrenament uşor, pentru a se recupera cît mai bine după obositorul drum Riga - Ploieşti. România şi Letonia se vor întîlni şi în etapa următoare din Liga Europei, meciurile fiind programate vineri şi sîmbătă, la Ploieşti, de la ora 19.00.