România și Moldova, parteneri pentru dezvoltarea turismului

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a întâlnit, la București, cu ministrul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova, Chiril Gaburici.

„Mă bucur că am identificat împreună o soluție pentru dezvoltarea economică sustenabilă a celor două țări, anume, turismul. Potențialul turistic al Moldovei și al României nu poate fi contestat de nimeni. România și Moldova au o istorie comună, iar cu un parteneriat pe care îl întărim constant de câțiva ani buni deja putem spune că au și un viitor împreună! Am găsit deschidere și încredere la partenerul nostru din Republica Moldova. Sunt sigur că vom dezvolta proiecte importante împreună, pe lângă rutele culturale pe care deja le-am creionat. La nivelul celor două guverne, am finalizat un acord privind cooperarea în domeniul turismului care ne va aduce nu doar schimb de informații, ci va veni și cu investiții care să transforme turismul în motorul economiei atât la noi în țară, cât și dincolo de Prut”, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif, la finalul întrevederii cu ministrul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova, Chiril Gaburici.