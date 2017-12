România şi-a aflat adversarele din preliminariile Campionatului European de fotbal U21

Reprezentativa de fotbal Under 21 a României va evolua în Grupa 8, alături de Portugalia, Elveţia, Ţara Galilor, Bosnia & Herţegovina şi Liechtenstein, în preliminariile Campionatului European de fotbal - Italia 2019, a stabilit tragerea la sorţi de joi, desfăşurată la Nyon. Meciurile din preliminariile vor începe în luna martie a acestui an şi se vor încheia în noiembrie 2018. „Important este că ne-am atins scopul, acela de a nu juca în martie, pentru a avea timp să disputăm un amical pentru a cunoaște mai bine jucătorii pe care mă voi baza în viitoarea campanie. Începem preliminariile în Liechtenstein, un alt punct pe care ni l-am dorit foarte mult și vom juca ultimul meci pe teren propriu, o altă dorință a noastră. Despre grupă pot spune că la prima vedere este una echilibrată și trebuie să ne informăm cât mai bine despre componența tuturor loturilor pentru că toate formațiile vor face un schimb de generații”, a declarat pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal selecționer reprezentativei Under 21, Daniel Isăilă.

Programul partidelor din Grupa 8:

28 martie 2017: Bosnia & Herțegovina - Liechtenstein

13 iunie 2017: Liechtenstein - ROMÂNIA, Elveția - Bosnia & Herțegovina

1 septembrie 2017: Bosnia - ROMÂNIA, Elveția - Țara Galilor

5 septemebrie 2017: ROMÂNIA - Elveția, Portugalia - Țara Galilor

5 octombrie 2017: Liechtenstein - Țara Galilor

6 octombrie 2017: Elveția - ROMÂNIA

10 octombrie 2017: Liechtenstein - Elveția, Țara Galilor - Portugalia

10 noiembrie 2017: ROMÂNIA - Portugalia, Țara Galilor - Bosnia & Herțegovina

14 noiembrie 2017: Țara Galilor - ROMÂNIA, Portugalia - Elveția

23 martie 2018: Bosnia & Herțegovina - Țara Galilor, Portugalia - Liechtenstein

27 martie 2018: Elveția - Portugalia, Liechtenstein - Bosnia & Herțegovina

7 septembrie 2018: Portugalia - ROMÂNIA, Bosnia - Elveția, Țara Galilor - Liechtenstein

11 septembrie 2018: ROMÂNIA - Bosnia & Herțegovina, Țara Galilor - Portugalia, Elveția - Liechtenstein

11 octombrie 2018: Liechtenstein - Portugalia

12 octombrie 2018: ROMÂNIA - Țara Galilor

16 octombrie 2018: ROMÂNIA - Liechtenstein, Țara Galilor - Elveția, Portugalia - Bosnia & Herțegovina

UEFA a decis ca următoarele echipe participante la tragerea la sorţi să nu poată face parte din aceeaşi grupă de calificare: Spania şi Gibraltar, Kosovo şi Serbia, Kosovo şi Bosnia & Herţegovina.

Componenţa celor nouă grupe se prezintă astfel:

Grupa 1: Cehia, Croaţia, Grecia, Moldova, Belarus, San Marino

Grupa 2: Spania, Slovacia, Islanda, Albania, Estonia, Irlanda de Nord

Grupa 3: Danemarca, Polonia, Finlanda, Georgia, Lituania, Insulele Feroe

Grupa 4: Anglia, Olanda, Ucraina, Scoţia, Letonia, Andora

Grupa 5: Germania, Israel, Norvegia, Irlanda, Azerbaidjan, Kosovo

Grupa 6: Suedia, Belgia, Turcia, Ungaria, Cipru, Malta

Grupa 7: Serbia, Austria, Rusia, Macedonia, Armenia, Gibraltar

Grupa 8: Portugalia, Elveţia, ROMÂNIA, Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina, Luxemburg

Grupa 9: Franţa, Slovenia, Muntenegru, Bulgaria, Kazahstan, Luxemburg

La turneul final se vor califica ocupantele primului loc din celor nouă grupe, în timp ce patru ocupante ale locurilor secunde cu cel mai bun punctaj vor juca meciuri de baraj. Formaţiile care se vor impune în meciurile de baraj se vor califică, de asemenea, la Campionatul European. Turneul final va fi găzduit de Italia, echipă calificată direct.