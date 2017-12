România şi-a îndeplinit obiectivul la CE de handbal feminin

Obiectiv îndeplinit pentru reprezentativa de handbal feminin a României, care a încheiat Campionatul European din Macedonia pe poziţia a cincea. În ultimul meci de la acest turneu final, elevele lui Radiu Voina şi Vlad Caba au învins, sîmbătă, Croaţia, scor 36-33 (17-15, 29-29), însă nici această partidă nu a fost lipsită de emoţii, victoria sosind abia după două reprize de prelungiri. Începutul partidei a fost unul strîns, tricolorele reuşind să pună stăpînire pe meci după primele zece minute, 6-4. Cu Melinda Geiger în prim-plan, dar şi cu o apărare ce a funcţionat în mare parte, româncele au rămas la conducere pe durata întregii prime reprize, însă nu au lipsit momentele de relaxare care au permis adversarelor să se apropie periculos (10-9, min. 19) şi chiar să egaleze cu un minut înainte de pauză. Fără Narcisa Lecuşanu în teren, aceasta fiind nevoită să stea pe bancă după o lovitură dură primită în faţă la finalul reprizei, reprezentativa noastră a condus şi în cea de-a doua parte, dar adversarele au revenit din nou şi chiar au preluat conducerea (min. 48, 22-23). Finalul a fost unul dramatic (29-28, min. 59). Luminiţa a reuşit să apere în două rînduri, însă atacul nu a dat randament, iar după 29-29 au urmat prelungirile. Experienţa a fost cea care a făcut diferenţa în cele două reprize suplimentare, Carmen Amariei ieşind în evidenţă la acest capitol, iar România a încheiat actuala ediţie a CE pe poziţia a cincea, una mulţumitoare ţinînd cont că finala s-a disputat între cele două formaţii care au pus capăt aventurii tricolore spre medalii, Spania şi Norvegia. Marcatoarele României în partida cu Croaţia - Amariei 7g, Meiroşu 6g, Manea 5g, Geiger 5g, Neagu 4g, Balint 3g, Elisei-Ardean 2g, Lecuşanu 2g, Crap 1g, Bîrsan 1g. “Mă bucur că am încheiat Campionatul European în obiectiv, dar regretele sînt mari pentru că am ratat calificarea în semifinale. Meciul pierdut cu Spania ne-a costat enorm, dar nu mai avem ce face acum. Greşelile în viaţă se plătesc. Cred că viitorul handbalului românesc este pe mîini bune şi, personal, mă bucur că am putut ajuta echipa naţională la acest turneu final”, a declarat Amariei. Rusia a cîştigat, duminică, medalia de bronz, după ce a învins în finala mică reprezentativa similară a Germaniei, scor 24-21 (17-11). Conform aşteptărilor, Norvegia şi-a trecut în palmares, pentru a treia oară consecutiv, titlul de campioană europeană, după ce a învins, în finală, reprezentativa Spaniei, scor 34-21 (13-12). În ciuda locului cinci, România se poate mîndri cu faptul că Valentina Elisei-Ardean a fost aleasă cea mai bună extremă stînga a turneului, la fel ca la Campionatul Mondial din 2005. Echipa CE 2008 - portar: Katrine Lunde Haraldsen (Norvegia); extremă stînga: Valentina Elisei-Ardean; inter stînga: Tonje Larsen (Norvegia); centru: Kristine Lunde (Norvegia); inter dreapta: Grit Jurack (Germania); pivot: Begona Fernandez (Spania); extremă dreapta: Linn Kristin Riegelhuth (Norvegia). MVP-ul CE 2008: Kristine Lunde (Norvegia). Cea mai bună apărătoare: Nadezda Muravieva (Rusia). Golgeterul competiţiei: Linn Kristin Riegelhuth (Norvegia).

România - Belarus, în play-off-ul pentru CM din 2009

Conform tragerii la sorţi ce a avut loc, duminică, la Skopje. România va întîlni Belarus în play-off-ul CM din 2009 din China. Manşa tur se va disputa pe 6 sau 7 iunie (în deplasare), iar cea retur o săptămînă mai tîrziu. Celelalte meciuri din play-off: Slovacia - Ungaria, Suedia - Muntenegru, Serbia - Germania, Croaţia - Franţa, Macedonia - Austria, Portugalia - Danemarca şi Ucraina - Olanda. La CM din 2009 sînt calificate direct ţara gazdă, China, campioana en titre, Rusia, dar şi finalistele de la Campionatul European din Macedonia, Spania şi Norvegia.