România sindicală, din nou învinsă!?

Până aseară, liderii sindicali nu aveau semnale că angajaţii României sunt pregătiţi să oprească astăzi activitatea, a declarat prim-vicepreşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Ion Pisc. \"Am epuizat formele de proteste în stradă, de la pichet la miting, de la miting pe confederaţie la miting al confederaţiilor sindicale. Acest Guvern, căruia i-au fost înaintate revendicările comune ale confederaţiilor sindicale, nu a avut amabilitatea de a discuta soluţia de ieşire din criză. Numărul destul de mare de români în stradă nemulţumiţi nu a reuşit să impresioneze Guvernul, fapt pentru care membrii de sindicat ne-au cerut trecerea la acţiuni radicale de luptă sindicală. România are o legislaţie care nu permite o grevă generală, în această situaţie doar oprirea voluntară a lucrului era soluţia prin care românii să mai poată să-şi exprime nemulţumirea faţă de Guvernul care i-a adus într-o asemenea sărăcie\", a spus Pisc. El a adăugat că cele cinci confederaţii sindicale au analizat posibilitatea de oprire voluntară a lucrului, s-a înfiinţat un comitet de gestionare a acestor acţiuni, începând de astăzi urmând să fie declanşate, la cererea membrilor de sindicat, aceste opriri voluntare a lucrului. \"Astăzi (marţi - n.r.), nu putem spune decât că mesajul nostru a fost transmis. Încă aşteptăm zonele în care mâine (astăzi – n.r.) va fi oprit lucrul patru ore\", a mai spus prim-vicepreşedintele BNS. El a recunoscut că românii nu par încă pregătiţi pentru astfel de acţiuni. \"Până la această oră nu avem semnale că sunt suficient de pregătiţi. Aşteptăm mesajul lor oricum. Nu am identificat doar o zi, este o perioadă în care vor fi manifestări din întreaga ţară\", a mai spus Pisc. În opinia sa, încetarea lucrului în domenii ca cel energetic, minerit, construcţii de maşini, transporturi, sănătate şi poliţie ar afecta foarte mult economia României. Amintim că cele cinci confederaţii sindicale au făcut apel la întreruperea voluntară a activităţii de către toţi angajaţii, miercuri, 3 noiembrie, între orele 12.00 şi 16.00, când este şedinţa de Guvern. Potrivit preşedintelui BNS, Dumitru Costin, apelul liderilor confederaţiilor sindicale la întreruperea lucrului este singura formă de protest care a mai rămas: \"Există posibilitatea să nu fie nicio reacţie la apelul nostru sau activitatea să fie oprită în 3, 4 sau 5 noiembrie, în funcţie de disponibilităţile fiecărei instituţii”.