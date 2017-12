România, soluția de avarie a investitorilor

„SUSTENABILITATE“ România are oportunitatea de a deveni destinația preferată de investitori în Europa de Est, în contextul în care ei devin neliniștiți de politicile noului guvern al Poloniei, țara est-europeană cu cea mai bună evoluție în ultimii ani, consideră ministrul Finanțelor, Anca Dragu. Păi măcar așa să atragem și noi investitori, cu strategia „România - soluția de avarie! Dacă în jur merge mai prost decât aici, de ce să nu veniți?“. Ce-ar fi să atragem bani altfel, printr-un mediu investițional bun, prin politici economice care să dea impresia că au fost gândite înainte de implementare? Nu, asta nu-i o strategie OK. „România a fost subestimată de investitori și depășită de vecini prea mult timp (wow, de ce oare? - n.r.)“, a declarat Dragu pentru Bloomberg, reamintind însă că a murit capra vecinului - agenția de rating Standard & Poor's a revizuit în scădere calificativul suveran al Poloniei, la 15 ianuarie, din cauza temerilor că noul guvern subminează independența unor instituții precum justiția sau presa. „Comparativ, România are o creștere economică echilibrată și sustenabilă, o populație educată și este foarte importantă stabilitatea politică, pe care ar trebui să o apreciem mai bine. Nu avem voci extremiste, nu avem situația care se manifestă în alte țări și cauzează ceva probleme“, spune Dragu. De unde atâta sustenabilitate? Iar avem deficit, căci e an electoral și vor zbura banii în toate direcțiile „sustenabile“; politicile fiscale și monetare sunt prociclice, adică sapă fundația asta „sustenabilă“, iar guvernul tehnocrat se face că își face de lucru, știind clar că zboară din schemă în ziua votului.

MACRO-ȘEF Dar hai să ne uităm la datele macro, care dau atât de bine. Pe hârtie, în procente, avem creștere mai mare decât Germania, deci e clar că suntem mai tari decât nemții, nu-i așa? De polonezi ce să mai vorbim - niște săraci! Uite ce zice Dragu - leul s-a depreciat cu 0,3% în raport cu euro, în vreme ce zlotul a pierdut 3,5%, fiind valuta cu cea mai slabă evoluție dintr-un grup de 24 analizate de Bloomberg. Un singur lucru corect zice Dragu - „Creșterea este sustenabilă la acest moment, deoarece nu este excesivă“. Bine punctat, boss - „la acest moment“. Peste doi-trei ani, plângem iar, dar ce contează, mai majorăm taxele, mai sclăvăgim puțin mediul privat, împrumutăm bani de undeva și mergem mai departe. Și în vreo 2.000 de ani o să ajungem din urmă Polonia.