România stă cu un picior în groapă

România are nevoie urgentă de 3,5 miliarde de euro pentru a-şi plăti datoriile curente, iar principalele surse de fonduri, Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional nu dau semne că se grăbesc să scoată statul român din hazna. În condiţiile în care fostul ministru de Finanţe Mihai Tănăsescu susţine că procedurile greoaie ale CE în ce priveşte acordarea unui împrumut nu permit accesarea unor fonduri în acest an, singura speranţă a statului rămîne, parţial FMI, care ar trebui să acorde României a treia tranşă dintr-un împrumut deja contractat, în valoare de 1,5 milioane euro. Chiar şi aşa, autorităţilor centrale le rămîne să scoată două miliarde de euro din piatră seacă. În condiţiile în care Traian Băsescu se încăpăţînează să menţină criza politică prin refuzul de a desemna premierul propus de noua majoritate Parlamentară, este din ce în ce mai incertă şi acordarea tranşei FMI. Ieri, o delegaţie a Fondului, chemată de Traian Băsescu pentru renegocierea acordului iniţial, s-a aflat la Bucureşti şi a purtat discuţii, în prezenţa reprezentanţilor Băncii Mondiale şi ai CE, atît cu guvernanţii demişi cît şi cu guvernatorul BNR, dar şi cu liderii principalelor partide politice. Acelaşi Tănăsescu a avertizat că România va avea probleme în ce priveşte încasarea celei de-a treia tranşe a împrumutului FMI: \"Tranşa nu se va da pe promisiuni. Cea mai importantă condiţionalitate este, în acest moment, adoptarea bugetului pe 2010 pînă la mijlocul lunii decembrie, adică pînă la board-ul din decembrie al FMI ... dacă va mai avea loc. Fără bugetul pe 2010 nu se poate primi tranşa în acest an\", a spus Tănăsescu. Or, dacă România nu are un Guvern legitim, este imposibil să fie propus şi adoptat bugetul naţional pentru anul viitor.

Pe fondul veştilor proaste, liderul PD-L Theodor Stolojan a declarat, răspunzînd unei întrebări, că este posibil ca bugetarii şi pensionarii să primească salarii şi pensii diminuate pentru o perioadă relativ scurtă. Întrebat dacă FMI va elibera tranşa următoare din împrumutul pentru România, Stolojan a răspuns că este de părere că Fondul va cere garanţii suplimentare. Informaţia a făcut valuri şi, puţin mai tîrziu, preşedintele PD-L, Emil Boc, a ieşit la rampă pentru a-l contrazice pe Stolojan: „Vreau să fiu clar şi precis: chiar dacă este o situaţie mai dificilă, Guvernul va asigura plata salariilor şi pensiilor, în lunile noiembrie şi decembrie, precum şi ulterior, pe baza bugetului pentru 2010. Guvernul nu are în vedere reducerea salariilor şi pensiilor şi nici neplata acestora, deoarece are la dispoziţie soluţii alternative”. În replică la informaţiile contrare şi elucubrante venite din partea PD-L, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că Stolojan are abordare de contabil şi că ideea că nu se pot plăti salariile şi pensiile e antisocială. La rîndul său, preşedintele „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a declarat că este imposibil ca salariile şi pensiile să se diminueze, aşa cum a apreciat Stolojan, şi că, în cel mai rău caz, pot fi acordate în două tranşe.

Prin urmare, singura soluţie pentru a plăti datoriile ar fi împrumuturile la bănci. Economiştii avertizează însă că o astfel de politică va consuma depozitele băncilor pe plan intern, fapt care va duce, implicit, la un acces îngreunat la credite pentru populaţie şi firmele private, fapt care va îngenunchea economia. Şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, a declarat, după discuţiile cu o delegaţie a PSD, la sediul partidului, că problemele economice cu care se confruntă România nu pot fi rezolvate de un singur partid politic, ci de o coaliţie de forţe care să se asigure că vor fi găsite soluţii. \"Am avut discuţii serioase cu lideri ai diferitelor partide politice, iar aceasta a fost o parte a acestor discuţii (discuţia desfăşurată la PSD, n.r.). A fost o întîlnire foarte productivă şi interesantă şi vom încerca să continuăm discuţiile cu alţi lideri politici\", a spus Jeffry Franks. Întrebat dacă FMI are fondurile pentru a fi acordate României, în primele luni ale anului viitor, Jeffrey Franks a răspuns: \"Va depinde de acţiunile care trebuie să fie aplicate pînă atunci şi vom vedea în zilele următoare\". La rîndul său, Geoană a declarat că trebuie găsită formula juridică pentru aprobarea unui buget cu deficit de 5,9% pînă pe 10 decembrie, cînd se întîlneşte boardul FMI, el subliniind că următoarea tranşă de la FMI este prioritate naţională. Geoană a făcut apel la celelalte partide politice pentru a identifica această soluţie juridică prin care să se permită unui Guvern interimar să elaboreze şi să trimită Parlamentului un proiect de buget pînă pe 10 decembrie.