România, sub media UE la procedurile de infringement

Numărul acţiunilor de infringement în curs declanşate de Comisia Europeană (CE) împotriva României este de 30, ţara noastră fiind sub media statelor membre UE în această privinţă, menţionează Ministerul român de Externe. CE a dat publicităţii, joi, rezultatele Tabloului de bord privind Piaţa Internă a UE, un raport semestrial care se apleacă şi asupra acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor („infringement procedures“) declanşate în acest domeniu şi procesul de transpunere a legislaţiei UE. MAE român arată că, potrivit acestui tablou de bord, România este unul dintre cele mai rapide state membre UE în ceea ce priveşte soluţionarea disputelor, cu o medie de aproximativ 19,1 luni/caz, cu opt luni mai puţin decât media statelor membre UE, care este de 27 de luni/caz. În ceea ce priveşte procesul de transpunere a directivelor UE privind piaţa internă, România are un deficit de 1%, ceea ce corespunde ţintei de deficit stabilite de UE. De asemenea, România are o medie de întârziere în transpunerea directivelor de 6,1 luni, ceea ce o situează sub media celorlalte state membre UE, de 8 luni. Nicio directivă nu a fost transpusă de România cu o întârziere mai mare de 2 ani, menţionează MAE. Pe de altă parte, România nu are nicio condamnare la CJUE cu privire la procesul de transpunere a directivelor UE. Tabloul de bord remarcă şi funcţionarea centrului SOLVIT din cadrul MAE în privinţa rapidităţii şi a ratei de rezolvare a cauzelor de infringement, situată la 94%, peste media de 89% a celorlalte state.