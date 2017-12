România susţine primul joc la CM de handbal feminin

Primul meci din cadrul ediţiei a 23-a a Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania s-a disputat vineri seară, în grupa D, Germania învingând fără probleme Camerunul, scor 28-15 (12-7).

Reprezentativa României, pregătită de Ambros Martin, va susţine sâmbătă, de la ora 15.00 (în direct la Telekom Sport 1), la Trier, în grupa A, prima partidă la actuala ediţie a turneului final al CM, urmând să întâlnească Paraguay. Obiectivul handbalistelor tricolore, care a fost anunţat de Federaţia Română de Handbal, este clasarea pe unul din locurile 1-8.

Programul celorlalte întâlniri care vor avea loc sâmbătă, 2 decembrie, ora 15.00: Cehia - Argentina (Grupa B), Rusia - Tunisia (Grupa C); ora 16.30: Serbia - China (Grupa D); ora 18.45: Brazilia - Japonia (Grupa C); ora 19.00: Franţa - Slovenia (Grupa A), Suedia - Polonia (Grupa B), Olanda - Coreea de Sud (Grupa D); ora 21.30: Spania - Angola (Grupa A), Norvegia - Ungaria (Grupa B), Danemarca - Muntenegru (Grupa C).

După disputarea meciurilor din grupe, primele patru clasate se vor califica în optimile de finală. Finala este programată la 17 decembrie, la Hamburg.

Campioana mondială en titre este Norvegia, care a mai câştigat Campionatul Mondial în 1999 şi 2011.

